Михайловский: на Западе климатическую повестку используют для заработка денег и политических очков

Как остановить глобальное потепление, которое может обернуться массовым голодом и колоссальными экономическими убытками? В этой ситуации действовать нужно срочно. И от слов пора переходить к делу. Об этом накануне, обращаясь к участникам саммита в Баку, заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ:

На Западе климат – это не только про экологию, но и про экономику и политику. На изменении климата зарабатывают деньги и политические очки. Чем только не отвлекали западного избирателя от насущных проблем – и ковидом, и мигрантами, и Россией. В том числе и климатом. Климат является разменной картой большой политики. С одной стороны, имитация актуальности, а с другой – это реальные деньги, которые зарабатываются на эксплуатации природы, причем природы зачастую не своей. К сожалению, сохраняющийся глобальный прядок предполагает, что страны-гегемоны капитализма по-прежнему эксплуатируют ресурсы развивающихся стран. Делают это дешевыми, а, следовательно, грязными с экологической точки зрения способами. И любые инициативы по изменению ситуацию – препятствие для дешевых денег.