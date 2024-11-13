В Беларуси на 57% снизили выбросы парниковых газов по состоянию на 2022-й – Масляк

Как остановить глобальное потепление, которое может обернуться массовым голодом и колоссальными экономическими убытками? В этой ситуации действовать нужно срочно. И от слов пора переходить к делу. Об этом накануне, обращаясь к участникам саммита в Баку, заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна перевыполнила ряд условий, на которые согласилась, присоединившись к Парижскому соглашению в 2015 году. Мы на постоянной основе модернизируем производства, что способствует сокращению выбросов в атмосферу, развиваем электротранспорт: только в столице насчитывается порядка трех тысяч владельцев «зеленых двигателей». Серьезным шагом в реализации климатической повестки стал запуск БелАЭС.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:

Коллеги сравнивают COP29 с экологическим базаром. И совершенно правильное замечание Президента, что уже хватит говорить, надо переходить от слов к конкретным действиям. Республика Беларусь выполняет достаточно жестко, как выразился глава государства, все взятые на себя обязательства в рамках Парижского соглашения. По состоянию на 2022 год в соответствии с кадастром снижение выбросов парниковых газов составило 57 %. При том, что в 2021 году в соответствии с постановлением Совета министров Беларусь взяла на себя достаточно амбициозные обязательства по снижению выбросов парниковых газов на 35 %.

Если взять для примера предприятия промышленности, производственные предприятия, то сегодня очень жестко Министерством природных ресурсов контролируются выбросы в окружающую среду. Я сейчас говорю про автоматическую систему контроля за выбросами CO2 в атмосферу. В планах у нас до 2030 года оборудовать почти 300 источников таких выбросов. Это система АСК, которая устанавливается непосредственно на трубу, из которой выходят выбросы. Половину мы уже установили. Это дает нам возможность более точно и конкретно определять объем выбросов в окружающую среду, чтобы дальше это трансформировать в определенные мероприятия по минимизации этих выбросов.