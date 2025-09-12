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Новости по тегу #Полина Королева

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей
12 сентября 2025 17:36

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей

Подводим итоги саммита ЕАЭС в Минске – чего уже достигли и какие перспективы у Союза
28 июня 2025 17:01

Подводим итоги саммита ЕАЭС в Минске – чего уже достигли и какие перспективы у Союза

Лукашенко посетил центр подготовки и применения беспилотников в Берёзовском районе
13 июня 2025 17:35

Лукашенко посетил центр подготовки и применения беспилотников в Берёзовском районе

Белорусы отмечают День государственных флага, герба и гимна – вспоминаем историю появления госсимволов
11 мая 2025 08:26

Белорусы отмечают День государственных флага, герба и гимна – вспоминаем историю появления госсимволов

Отчислили из-за цвета паспорта! Почему белорусы возвращаются домой без европейских дипломов – их истории
14 апреля 2025 17:05

Отчислили из-за цвета паспорта! Почему белорусы возвращаются домой без европейских дипломов – их истории

Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии
14 апреля 2025 17:00

Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии

Не избили? Повезло! Вот с чем сталкиваются белорусы при поиске работы в Польше
14 апреля 2025 16:54

Не избили? Повезло! Вот с чем сталкиваются белорусы при поиске работы в Польше

Даже не представляли, что их ждёт. Белорусы рассказали, как «европейская мечта» разбилась о реальность
14 апреля 2025 16:52

Даже не представляли, что их ждёт. Белорусы рассказали, как «европейская мечта» разбилась о реальность

«К своим победам мы пришли вместе!» Александр Лукашенко поблагодарил избирателей
25 марта 2025 10:54

«К своим победам мы пришли вместе!» Александр Лукашенко поблагодарил избирателей

Больше 80 объектов вошли в программу инвестиций на 2025 год. Что профинансируют в первую очередь?
09 февраля 2025 17:48

Больше 80 объектов вошли в программу инвестиций на 2025 год. Что профинансируют в первую очередь?

От реконструкции храмов до ремонта дорог! Какие объекты попали под Госинвестпрограмму?
05 февраля 2025 17:28

От реконструкции храмов до ремонта дорог! Какие объекты попали под Госинвестпрограмму?

Гимн суверенной Беларуси! Как «Марафон единства» сплотил миллионы
25 января 2025 18:24

Гимн суверенной Беларуси! Как «Марафон единства» сплотил миллионы