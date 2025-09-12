Новости по тегу #Полина Королева

Конкурс проходит раз в 2 года. Поэтому поклонники праздника красоты успели соскучиться. А организаторы подготовили яркое шоу.
Планы для ЕАЭС, даже на будущую пятилетку, амбициозные. Но что важнее – выполнимые. Только если объединимся.
В центре внимания сегодня сами БПЛА, способы борьбы с ними и индивидуальная защита солдат. Ведь, как неоднократно отмечал Президент, технологии важны, но без людей работать они не будут.
Гордым строем красно-зеленое полотнище пронесли к площади Госфлага, где состоится торжественный ритуал принесения клятвы верности нашим государственным символам. Эта церемония уже стала доброй праздничной традицией.
«Цена на мое обучение выросла в два раза».
«Открывали и кредиты украинцы на украинцев. И потом уезжали, не закрывая ни счетов, ни номеров».
Мужа Натальи обманули – присвоили себе деньги. И этот пример можно даже назвать счастливым.
Фильм «Трудности перевода» задумывался и вышел в формате «выводы делайте сами». Тем не менее остались фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж, и темы, требующие дополнительного развития, учитывая заголовки европейских медиапорталов.
25 марта вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность.
Около 70 % из них социальной направленности и напрямую влияют на жизнь белорусов.
Одно из флагманских направлений – поддержка здравоохранения. Так, в рамках Госинвестпрограммы средства будут направлены на строительство и реконструкцию целого ряда клиник.
«Марафон единства» стал настоящим гимном суверенной Беларуси. А грандиозный финал акции доказал, что мы можем творить на мировом уровне.
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