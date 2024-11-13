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Охотно ли белорусы покупают жильё в деревне? Узнали у риелтора

13 ноября 2024 17:31
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Охотно ли люди покупают жилье в деревне?

Охотно ли белорусы покупают жильё в деревне? Узнали у риелтора -2

Анна Федорович, риелтор:
Я как риелтор могу сказать, что есть сейчас такая тенденция, люди очень охотно покупают жилье в деревне, но у каждого свои причины. Кто-то ищет себе дачу, кто-то ищет постоянное место жительства. Могу даже сказать, что у нас с мужем был эксперимент. Если кто-то думает: а не переехать ли мне в деревню? Можно сделать тест. Всегда можно снять дом в деревне на какой-то период, просто там пожить, сделать выводы для себя: менять свою жизнь на сельскую или вы к этому еще не готовы.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # Евгений Пустовой

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