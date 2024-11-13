Охотно ли белорусы покупают жильё в деревне? Узнали у риелтора

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Охотно ли люди покупают жилье в деревне?