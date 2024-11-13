Аналитик БИСИ: Беларусь готова делиться компетенциями в рамках ШОС и БРИКС в экологической политике

В Баку продолжается климатический саммит. На второй день пришелся ряд конференций: страны Южной Азии делятся своими наработками в вопросах зеленой повестки, громко звучит тема перехода к низкоуглеродной экономике. О зеленых технологиях накануне говорил и Александр Лукашенко, принимая участие в саммите. Как отметил Президент, доступ к ним должен быть равным для всех стран и не нести ущерба национальным интересам. Пока что мы видим барьеры в международной торговле технологиями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне победой Азербайджана как страны-организатора конференции можно назвать достигнутую договоренность о запуске многомиллиардных углеродных рынков, регулируемых правилами ООН по выбросам. Это поможет крупным загрязнителям сократить объемы выбросов и собрать часть денежных средств, которые понадобятся развивающимся странам для адаптации к последствиям изменения климата. Отметим, за последние 20 лет только в 55 государствах с самой уязвимой экономикой ущерб от климатических изменений превысил 500 миллиардов долларов. Несмотря на относительно позитивное завершение первого дня конференции в Баку, общее настроение мероприятия удручающее. Как отмечают эксперты, надежды на конкретные решения зеленой повестки не оправдались ввиду отсутствия ряда стран.