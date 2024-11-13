Аналитик БИСИ: Беларусь готова делиться компетенциями в рамках ШОС и БРИКС в экологической политике

В Баку продолжается климатический саммит. На второй день пришелся ряд конференций: страны Южной Азии делятся своими наработками в вопросах зеленой повестки, громко звучит тема перехода к низкоуглеродной экономике.
О зеленых технологиях накануне говорил и Александр Лукашенко, принимая участие в саммите. Как отметил Президент, доступ к ним должен быть равным для всех стран и не нести ущерба национальным интересам. Пока что мы видим барьеры в международной торговле технологиями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этом фоне победой Азербайджана как страны-организатора конференции можно назвать достигнутую договоренность о запуске многомиллиардных углеродных рынков, регулируемых правилами ООН по выбросам. Это поможет крупным загрязнителям сократить объемы выбросов и собрать часть денежных средств, которые понадобятся развивающимся странам для адаптации к последствиям изменения климата. Отметим, за последние 20 лет только в 55 государствах с самой уязвимой экономикой ущерб от климатических изменений превысил 500 миллиардов долларов. Несмотря на относительно позитивное завершение первого дня конференции в Баку, общее настроение мероприятия удручающее. Как отмечают эксперты, надежды на конкретные решения зеленой повестки не оправдались ввиду отсутствия ряда стран.
Никита Татищев, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сейчас экологическая повестка наиболее эффективно обсуждается на блоковом уровне. Беларусь, безусловно, готова делиться своими компетенциями в рамках ШОС, в рамках БРИКС, нашими наработками в плане экологической политики. Но крайне досадно, что глобальная экологическая повестка сейчас распадается, и то, что ряд стран Запада не был представлен на саммите в Баку, это явно не способствует каким-то положительным изменениям в экологической повестке. Мы все живем в одном доме, и поэтому те страны, которые влияют больше других на экологическую повестку в силу развития промышленности, должны принимать непосредственное участие и брать на себя ответственность не только на словах, но и на деле за экологию.
В 2024 году Конференция по вопросам изменения климата собрала около 51 тысячи участников. Это существенно меньше, чем форум 2023 года в Дубае. Так, на мероприятие приехали лидеры не всех стран – участников G20, хотя именно государства этой организации суммарно ответственны за 80 % мировых выбросов парниковых газов в атмосферу.