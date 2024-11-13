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«Я вижу, что деревня умирает». Бизнес-инфлюенсер рассказала, почему хочет возродить село

13 ноября 2024 17:49
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы пришли в деревню. Столичный блогер, известный коуч-менеджер, вы пошли в деревню, потому что она стала становиться «умной» или вы сами решили преобразить классическую белорусскую вёску, используя «умные технологии»? Или вы полностью от них отказались? Расскажите о вашем опыте.

«Я вижу, что деревня умирает». Бизнес-инфлюенсер рассказала, почему хочет возродить село-2

Светлана Зере, бизнес-инфлюенсер, предприниматель:
Я пришла в свою деревню, потому что для меня это наследство моей бабушки. Я вижу, что деревня умирает. У нас все чахнет, люди не рожают детей, оттуда все бегут. Моя задача – как раз таки стать тем первым кирпичиком в том, чтобы эта деревня начала оживать, чтобы люди приезжали туда, покупали дома и делали как минимум хотя бы дачи для себя. Что касается технологий, у меня там видеонаблюдение. Чтобы поставить интернет туда, нам пришлось вложить немалые деньги для усиления, потому что связь там ловит очень плохо, даже позвонить по мобильному – проблема. У меня проблема номер один в деревне – это отсутствие нормальной дороги во времена дождей, снегов, несмотря на то, что в этой деревне прописано достаточное количество людей, чтобы там чистили. Это Глусский район, 200 километров от Минска.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # Евгений Пустовой # Светлана Зере

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