«Я вижу, что деревня умирает». Бизнес-инфлюенсер рассказала, почему хочет возродить село

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы пришли в деревню. Столичный блогер, известный коуч-менеджер, вы пошли в деревню, потому что она стала становиться «умной» или вы сами решили преобразить классическую белорусскую вёску, используя «умные технологии»? Или вы полностью от них отказались? Расскажите о вашем опыте.