«Помните, что за вами народ». Итоги встречи Президента с белорусской олимпийской делегацией

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих атлетов, но и для государства. 9 июля во Дворце Независимости торжественно проводили белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправляясь на главные старты, спортсмены понимают: испытания их ждут не только на спортивных площадках. Спорт уже давно вне политики – это еще раз подчеркнет глава государства. Но главное напутствие Президента – вернуться с победой. Материал Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Государственный флаг, штандарты главы государства. Во Дворце Независимости привычная картинка, но сегодня здесь еще на пьедестале и символика Национального олимпийского комитета. Здесь, во Дворце Независимости состоялась очень торжественная, знаковая встреча. Беларусь провожает своих олимпийцев.

Это не фанфары. Пока не фанфары. Эта обнадеживающая музыка, дарящая уверенность. Впереди Олимпиада, пик для любого государства. Когда ни толщина бюджетного кошелька, ни размеры государства не играют значения. На авансцене человеческий потенциал. Люди спорта. Ты и цель. Все. За спиной – годы тренировок и целая страна.

Битва за медали в 2021 году пройдет еще в условиях битвы с пандемией. Много ограничений то ли ради безопасности, то ли ради психологического давления. Но наши олимпийцы к вызову готовы. Пять лет впустую не прошли. «Я понял, что дается время не зря». Что говорит белорусский спортсмен о переносе Олимпиады в 2020-м?

Для акклиматизации белорусских олимпийцев готовы принять на Сахалине, а некоторым спортсменам даже удалось испытать тяжелую воду Японии. Вода была как кисель. Елена Ноздрева рассказала о неделе акклиматизации в Японии перед ОИ-2021 Олимпийские игры – это как сублимация энергии войны. Давайте соперничать на стадионах, а не на полях боев. Но именно геополитика надменности превращает спорт высоких достижений в грязную подковерную войну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы – белорусы. В нашей родовой памяти заложено умение преодолевать трудности и побеждать. Так ведь было всегда. Пусть они будут растянуты, месяцы и годы проходят очень быстро. А в памяти они останутся. И от вас сегодня зависит, какими они будут, эти времена вашей памяти. Знайте, что миллионы болельщиков в Беларуси, несмотря на расстояние в тысячи километров, будут мысленно проживать с вами каждую секунду на арене и вне ее. Ваши имена будут звучать в каждом доме. И я уверен, звучать они будут с радостью и величайшей гордостью. Помните, что за вами народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси.

От имени белорусской спортивной делегации подарок Президенту – набор из 34 значков «Токио-2020» с изображением летних олимпийских видов спорта. Уже неформально глава государства общается с нашими олимпийцами во время совместного фотографирования. Александр Лукашенко – олимпийцам: «Главное, чтобы вы не парились»

Никаких селфи. Только коллективная фотография. Ведь спорт даже в индивидуальных дисциплинах – командная игра. «Получили заряд энергии, мотивации». Олимпийцы о встрече с Президентом, Играх и секрете успеха