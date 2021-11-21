«Поляки явно не настроены на диалог». Почему Европа так медленно решает проблему беженцев?

Новости Беларуси. Но несмотря на действительно сложную ситуацию и усилия нашей страны по разрешению кризиса, еврокомиссары похоже ведут свою игру, а жизнь и здоровье людей, застрявших на границе, в расчет не берут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А как по-другому воспринимать политический буллинг Ангелы Меркель, который обрушился на нее после разговора с Александром Лукашенко, бесконечные жужжания на тему выборов и статуса нашего Президента, или турне польского премьера по ЕС, чтобы обсудить угрозу из Беларуси. Интересно, а господин Моравецкий заедет на белорусско-польскую границу или его не пустят? Там же зона ЧП. А вдруг еще и штраф дадут, как журналистам RT FRANS.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В начале недели, пока другие лидеры ЕС занимались пинг-понгом, выражали озабоченность и пучили щеки, чтобы не замечать страданий людей на белорусско-польской границе и не отвлекаться от принятия очередного пакета санкций, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель решила взять трубку в руки и позвонить Президенту Беларуси. В этот раз ей ответили. Как позже напишет немецкий Bild многие государства, включая США, пытались удержать ее от разговора, но фрау осталась при своем мнении, с чистой совестью и новой информацией, которую ей почему-то не рассказывали, например, польские коллеги. Александр Лукашенко о беженцах: «Если мы не спасем этих людей, мы будем биты: и Беларусь, а тем более Европейский союз» – подробнее здесь. Возможно, муттер Меркель чувствует свою ответственность за происходящее, ведь именно она, шесть лет назад произнеся эти слова в разгар миграционного кризиса, вызванного войной в Сирии, дала зеленый свет и право стать европейцами всем, кто больше не может жить в разрушенных странах. В тот год ФРГ приняла около миллиона беженцев. Теперь к ним стремятся их родственники, а Европа окончательно изменилась. Но признавать это отказывается.

Алена Сырова:

За свое желание разобраться в ситуации и помочь сохранить Европейскому союзу лицо и статус главного блюстителя прав человека исполняющую обязанности канцлера Германии, а по факту самого влиятельного политика ЕС, ее же коллеги подвергли буллингу. Особенно разобиделись литовцы и поляки, будто в первый раз кто-то за них решает, а они просто выполняют. Но вы же понимаете, переживают они не за суть разговора, а за сам факт того, что он состоялся. В немецком кабмине даже были вынуждены оправдаться, мол, мы не признаем легитимность белорусских выборов. Но кого это интересует? Если их признаем мы, белорусские граждане, и если руководитель нашей страны может повлиять на ситуацию, и его коллеги это прекрасно понимают. К слову, о договоренностях. Ни после первого, ни после второго звонка сам Александр Лукашенко, как и обещал, подробностями не делился, а просто выполнял то, что в наших силах. Зато коллеги Меркель по Евросоюзу поспешили высказаться. Неожиданно быстрее всех оказались эстонцы.

Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии:

Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать. Глава их МИД поспешила и насмешила всех здравомыслящих людей. Пресс-секретарь Президента Беларуси в ответ на фантазии напомнила, что есть стенограмма. Конечно, пока она не опубликована, но такие прецеденты в мировой дипломатии есть. Так, недавно МИД России в ответ на обвинения в отказе от участия в нормандском процессе опубликовал переписку с главами внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины. Всем стало неприятно и неловко, зато были сняты вопросы. Но, согласитесь, вообще странно, что те, для кого главная ценность – права человека, свое внимание сосредоточили совершенно на другом. Польша и Литва топают ногой.

Анджей Дуда, президент Польши:

Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову. Польша – суверенное государство, которое не признает ничего, что «согласовано за нашими спинами». Есть, конечно, вариант обойтись без соседей. Но не логичнее ли договориться? Тем более, две тысячи беженцев далеко не критическое число. Для сравнения в Боснии и Герцеговине их около пяти тысяч. Столько же в Сербии. Да и в Польше эти люди оставаться не хотят. Они идут в Германию. Потому канцлер и взялась разруливать вопрос.

Алена Сырова:

Ответ на этот вопрос узнаем. Но пока поляки явно не настроены на диалог. Напротив, делают все, чтобы накалить обстановку еще больше. Чего стоят заявления о желании закрыть границу, пойти на то, чтобы остановить потоки, даже не между нашими странами, а между Востоком и Западом. Россию и Китай такая самодеятельность явно не обрадует. Интересно, поляки понимают, какие последствия это за собой повлечет. Или как в ситуации с введением режима ЧС на границе (из-за которого мигранты и не могут получить юридической помощи и статуса беженца) сначала сделают, а потом подумают?

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Мы рассматриваем шаги в виде все более серьезных экономических санкций, включая закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши. Мы хотим дать Лукашенко шанс отступить и довести до возвращения мигрантов в страны их происхождения. Впрочем, в самой Польше проходят акции в поддержку беженцев, обычные люди не разделяют того, что делает их руководство, озадачены и эксперты. Есть ощущение, что в Евросоюзе нет общей тактики и целей, как и цельности.

Пытаясь вырулить из внутреннего кризиса, отвертеться от воспитательных мер Евросоюза (в частности выплаты миллиона евро в день из-за спора о судебной системе), польское руководство старательно переводит стрелки. Очерняет других, чтобы выгоднее смотреться на фоне. Штамп «Беларусь – оплот зла» хорошо заходит за океаном, там главное кричать громче: «Мы изо всех сил обороняем границы Евросоюза», что и делают, не подбирая выражений. А зря. «Виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности». Заявление генпрокурора Беларуси о защите беженцев – подробнее здесь. Но в сложившейся ситуации полагаться на международные организации полностью все же наивно. На какой день подключилась та же ООН? А наши соседи тем временем продолжают клеветать, публикуя небылицы и рассказывая, что этот миграционный кризис выгоден нам, белорусам. Серьезно?

Понятно, что беженцы – это лишь отвлекающий маневр и повод стянуть войска к границам ОДКБ и Союзного государства. Колоссальное количество воинского контингента. Провокации и заявления о том, что с белорусской территории исходит угроза НАТО. Спросить, не много ли усилий для защиты от двух тысяч беженцев у польского военного атташе не получится, он по-английски уехал из Минска. Для большей убедительности президент, премьер и министр обороны Польши отправятся в турне по Прибалтике с агитационными целями — рассказать об агрессии с Востока (то есть от нас) и заранее оправдать то, на что, похоже, решительно настроены.