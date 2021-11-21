Прямой эфир

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко

21 ноября 2021 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. История спасения нашего культурного наследия. Речь о каплице Ожешко. Это единственная в Беларуси часовня в неоготическом стиле. Три года назад разрушение единственной в Беларуси часовни в неоготическом стиле всколыхнуло всю общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Восстановление начали с энтузиазмом, а затем ситуация приобрела масштаб. Средства на реставрацию выделили из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. И вот премьера – архитектурный шедевр впервые за три года на телевизионном экране без строительных лесов.

Кристина Протосовицкая углубилась в историю и узнала, как выглядит счастье реставратора и что связывает род Ожешко и род Скирмунтов.

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко-1

Те части, которые начинаются, это пяты, на которые опирается весь свод, тоже подверглись разрушению со всех четырех сторон. А эта часть свода была разрушена практически полностью.

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко-4

Еще три года назад даже минута внутри казалась смертельно опасной. Шпиль обрушился, стропильная система обветшала. В шаге от разрушения часовню Ожешко спасли. Реставраторам пришлось практически стать архитектором Франтишеком Яшчольдом, чтобы выстроить с нуля всю кровлю и свод. Из четырех крестов два отливали в чугуне заново. Фасад восстановили, сохранив оригинальные фрагменты стены. А в киоты еще предстоит вернуть статуи горгуль и евангилистов, в 70-е годы их перевезли в монастырь в Пинске. Неповторимый шедевр впервые за долгое время в кадре без каркаса из строительных лесов.

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко-7

Сергей Крук, главный инженер строительной организации:
Сняли леса в первую очередь для туристов, чтобы они смогли воочию увидеть, что было сделано, и саму каплицу целиком. В 2021 году было очень много туристов из всех регионов нашей страны: Гомель, Могилев, Витебск, из Минска было много. Местные из Брестской области были каждый день – группы на велосипедах, мотоциклах, машинах, автобусах. Люди из других стран.

Уже в 2022 году реставраторы зайдут внутрь – восстановят кирпичную кладку и декоративные элементы. Известно, что стены украшали иконы на полотнах и статуи. Оригинальный каменный пол ручной работы сохранился почти целиком.

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко-10

Сергей Крук:
Вот фрагменты лестницы. Мы начали примерять новую лестницу, дабы воссоздать ее по аналогам старой, которую мы нашли. Здесь находился проход. Слева, справа два помещения, где стояли саркофаги с останками представителей рода.

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко-13

Сами гробницы исчезли. Удалось обнаружить только фрагменты размером до 20 сантиметров, которые дают представление о цвете и материале. Предположительно, их вывезли как ценность в 40-е годы во время войны. Но чтобы рассмотреть внутреннее убранство часовни, стоит подняться на самый верх.

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Абсолютно эксклюзивные кадры СТВ. На такой высоте в каплице у самых сводов не был еще ни один журналист в стране. Леса с внешней стороны перебрались внутрь, теперь на протяжении года можно увидеть все сохранившиеся фрагменты на расстоянии вытянутой руки. Уже через год это будет невозможно ни для туристов, ни для строителей.

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко-19

Такая близость уже позволила специалистам оценить качество всех внешних работ. Разрушение памятника удалось остановить.

Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко-22

Сергей Крук:
Благодаря тому, что сохранилось, даже пусть в плохом виде, мы имеем возможность воссоздать все это целиком и видеть всю картину, включая каждый из элементов лепного декора и витражей. Ведь все они восстановлены по остаткам стекол, которые были здесь изначально, вплоть до оттенков.

Реставрация каплицы Ожешко рассчитана до 2024 года. Предстоит укрепить фундамент и благоустроить территорию.

«Это все бетонное литье». В Молодово восстанавливают каплицу-ротонду Скирмунтов – подробнее здесь.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Это преступление против человечности»
21 ноября 2021 18:32

Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Это преступление против человечности»

«У меня дня два было красное лицо, горело». Игуменья Гавриила о том, как пострадала от химатаки поляков на границе
21 ноября 2021 18:31

«У меня дня два было красное лицо, горело». Игуменья Гавриила о том, как пострадала от химатаки поляков на границе

Как будет работать 6-й роддом Минска после дезобработки? Рассказал главный врач больницы
21 ноября 2021 18:23

Как будет работать 6-й роддом Минска после дезобработки? Рассказал главный врач больницы