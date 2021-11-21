Спасли в шаге от разрушения. Узнали, как восстанавливают часовню-усыпальницу Ожешко

Новости Беларуси. История спасения нашего культурного наследия. Речь о каплице Ожешко. Это единственная в Беларуси часовня в неоготическом стиле. Три года назад разрушение единственной в Беларуси часовни в неоготическом стиле всколыхнуло всю общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Восстановление начали с энтузиазмом, а затем ситуация приобрела масштаб. Средства на реставрацию выделили из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. И вот премьера – архитектурный шедевр впервые за три года на телевизионном экране без строительных лесов. Кристина Протосовицкая углубилась в историю и узнала, как выглядит счастье реставратора и что связывает род Ожешко и род Скирмунтов.

Те части, которые начинаются, это пяты, на которые опирается весь свод, тоже подверглись разрушению со всех четырех сторон. А эта часть свода была разрушена практически полностью.

Еще три года назад даже минута внутри казалась смертельно опасной. Шпиль обрушился, стропильная система обветшала. В шаге от разрушения часовню Ожешко спасли. Реставраторам пришлось практически стать архитектором Франтишеком Яшчольдом, чтобы выстроить с нуля всю кровлю и свод. Из четырех крестов два отливали в чугуне заново. Фасад восстановили, сохранив оригинальные фрагменты стены. А в киоты еще предстоит вернуть статуи горгуль и евангилистов, в 70-е годы их перевезли в монастырь в Пинске. Неповторимый шедевр впервые за долгое время в кадре без каркаса из строительных лесов.

Сергей Крук, главный инженер строительной организации:

Сняли леса в первую очередь для туристов, чтобы они смогли воочию увидеть, что было сделано, и саму каплицу целиком. В 2021 году было очень много туристов из всех регионов нашей страны: Гомель, Могилев, Витебск, из Минска было много. Местные из Брестской области были каждый день – группы на велосипедах, мотоциклах, машинах, автобусах. Люди из других стран. Уже в 2022 году реставраторы зайдут внутрь – восстановят кирпичную кладку и декоративные элементы. Известно, что стены украшали иконы на полотнах и статуи. Оригинальный каменный пол ручной работы сохранился почти целиком.

Сергей Крук:

Вот фрагменты лестницы. Мы начали примерять новую лестницу, дабы воссоздать ее по аналогам старой, которую мы нашли. Здесь находился проход. Слева, справа два помещения, где стояли саркофаги с останками представителей рода.

Сами гробницы исчезли. Удалось обнаружить только фрагменты размером до 20 сантиметров, которые дают представление о цвете и материале. Предположительно, их вывезли как ценность в 40-е годы во время войны. Но чтобы рассмотреть внутреннее убранство часовни, стоит подняться на самый верх.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Абсолютно эксклюзивные кадры СТВ. На такой высоте в каплице у самых сводов не был еще ни один журналист в стране. Леса с внешней стороны перебрались внутрь, теперь на протяжении года можно увидеть все сохранившиеся фрагменты на расстоянии вытянутой руки. Уже через год это будет невозможно ни для туристов, ни для строителей.

Такая близость уже позволила специалистам оценить качество всех внешних работ. Разрушение памятника удалось остановить.