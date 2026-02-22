Чем отличается белорусское телевидение от российского? Узнали у Вадима Гигина

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Вы очень часто бываете у наших коллег в Москве, у Соловьева на программе. Чем отличается белорусское телевидение от российского? Что нам перенять надо у наших коллег в Москве?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Российские коллеги зачастую расспрашивают, как мы что-то делаем, глядя наши программы. Меня это тоже по-особому радует. С другой стороны, мы должны ценить людей, которые стали брендом. Соловьев, круг экспертов, с которыми он общается, – это уже некий бренд. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но это, безусловно, фактор влияния на общественное мнение и управление общественным мнением. И мы должны ценить бренд. Есть у нас Азаренок – это бренд. Есть «Клуб редакторов» Ивана Эйсмонта, постоянный круг экспертов – это бренд. Люди доверяют, люди ждут. У каждого есть своя роль в этом раскладе и своя аудитория.

Ваша программа стала брендом. Избиратели говорят: Вадим Францевич, а почему вы не ходите на «Рецепт настоящего белоруса»? Они-то не знали, что Александр Александрович уже зовет меня давно. Я как-то говорю: я не кулинар, но уже раз избиратели сказали, значит, надо идти.

Это тоже элемент влияния на общественное мнение, потому что программу смотрят, программе доверяют. Каждый по своим причинам. Но сформировалась аудитория. И это нужно ценить. Программа должна жить долго. Это когда сначала ты работаешь на зачетку, а потом уже зачетка работает на тебя. И эта история журналистского успеха, история доверия, ее надо ценить, потому что ее ценят наши зрители.

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