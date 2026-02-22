История военнослужащей Катюши тронула до глубины души! Гигин вспомнил, как снимался фильм «Душа защитника»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Хочу вернуться к фильму Григория Азаренка «Душа защитника». Там была девушка Катя – просто за сердце взяла. Ее монолог, когда она объясняла, что для нее защита Родины.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кто не знает, «Душа защитника» состоит из нескольких эпизодов, маленьких новелл по 3-4 минуты. И один из них, ключевой – это Катюша, женщина-военнослужащая, и она рассказывает об обычном своем дне, как она живет, как ей служится, с каким настроением.

Сколько было споров вокруг этого сюжета... И как показывать, показывать ли маникюр, разговаривать ли о том, как она за собой ухаживает. И мы отстаивали этот сюжет, потому что в нем на самом деле есть душа, в нем есть харизма, обаяние, и это то, что остается у зрителя. А для этого фильмы и существуют, чтобы пробивать экран. Они простыми словами говорят то, во что они верят. То, что они понимают, так и должно быть. Эта девочка Катя, которая рассказывает о своей службе, о своей семье, о том выборе, который она сделала. Это уже талант Григория Азаренка и талант оператора Тимура Батирова, как они это сняли, и той команды, которая работала.

Александр Осенко:

На самом деле, когда классный маникюр на автомате Калашникова, смотрится это просто потрясающе.

Вадим Гигин:

Смотрится это, прямо скажем, секси. Все хорошее и качественное должно быть немножко сексапильным.