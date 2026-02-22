Алмаз знаний! Кто чаще всего посещает Национальную библиотеку и какие сокровища там можно найти? Интервью с Вадимом Гигиным

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин. Гигин – ходячая энциклопедия! Откуда такая феноменальная память? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вадим Францевич Гигин для меня – это ходячая энциклопедия. Откуда этот дар?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Из «Большой советской энциклопедии», потому что та библиотека, которая была, я там перечитал всю «Советскую энциклопедию», все статьи. Причем к ней были ежегодники. Все, что касается истории... Мы не могли путешествовать. А я когда читал статью об Эфиопии, было ощущение, что я еду в Эфиопию, смотрю, какие горы, включалась фантазия. У меня таким образом память развилась. То есть любая информация у меня легко в голове запоминается. Каков портрет посетителя Национальной библиотеки?

Вадим Гигин:

Это студент. Особая категория – это наши традиционные друзья, профессура, которые ходят практически каждый день в библиотеку, это люди старой закалки. Но студенты, особенно в сессию, общий зал всегда заполнен у нас. Очень много иностранцев, китайцы. Александр Осенко:

Оцифровка книг происходит? Вадим Гигин:

Да. Мы регулярно цифруем книги. У нас есть электронная библиотека Национальной библиотеки. Сейчас мы завершаем проект Национальной библиотеки Беларуси, но это не совсем Национальная электронная библиотека. Это цифрование книг. Это создание удобного программного софта для работы библиотечной отрасли, что-то вроде электронного правительства, чтобы все процессы у нас были оцифрованы. Сейчас оцифровано почти 800 тысяч документов. Они доступны из самой библиотеки, около 30 тысяч доступны на удаленке. Поэтому Национальная библиотека – это не просто красивое здание, но это еще и очень красивое наполнение. Кроме того, мы говорили только о читальных залах, а библиотека – еще и крупный экскурсионно-туристический центр. Это не только обзорная площадка, но это наши музеи. Все больше экскурсантов приходит в библиотеку. О планах по развитию Национальной библиотеки Александр Осенко:

А что в планах еще реализовать при Национальной библиотеке?

Вадим Гигин:

Во-первых, надо развивать и Книжную палату, которая к нам присоединена. Книжная палата – это регулирование всей национальной библиографии, взаимодействие с издательствами. Мы открыли, развили у себя собственное издательство. Сейчас будет книжная выставка, библиотека будет там представлена очень ярко. Мы проведем Республиканское библиотечное совещание. Но и книги, которые мы издаем, уже на прошлой выставке получили призы, дипломы первой степени. Наше издание – это «Газетные строки читая сердцем», 1944 и 1945 год. Мы говорим о социальных сетях, не было этого. Где отражалась действительность истории? Она отражалась в газетах. И мы собрали газеты за год освобождения Беларуси, за год Победы, Великой Победы 1945-го. Люди открывают книгу и не могут оторваться, потому что там и новости с фронта – в только что освобожденном Полоцке открылся кинотеатр, там из эвакуации возвращаются заводы, первые рабочие приезжают на площадки, новости из колхозов. Невозможно оторваться – вся жизнь 80-летней давности проходит перед тобой. Но это еще не все. В этом году же у нас 20 лет зданию. В июне 2006 года Президент открыл, ему был вручен торжественный ключ от библиотеки. В 2006 году алмаз знаний вступил в строй. Это один из символов суверенной Беларуси. Мы тоже готовим и выставки. Из чего только люди не делали макеты библиотеки… Из калийной соли, из шоколада, из папье-маше, из соломки. Мы хотим это все собрать, выставить и показать, как сам наш ромбокубооктаэдр отражен в народном творчестве.

Какое самое большое сокровище Национальной библиотеки? Вадим Гигин:

Это не только книги, но и люди, которые работают. Я хочу, чтобы награждали и орденами, и званиями заслуженных деятелей культуры. Это не менее важно для нашей культуры, чем красивое исполнение, красивый танец, красивая картина. Когда всю жизнь у нас есть такие люди, мы невероятно гордимся. Представляете, по 50 лет люди в этой отрасли, это преемственность, они застали несколько исторических эпох, которые занимаются библиографическими записями. Александр Осенко:

А династии есть?

Вадим Гигин:

Да, есть люди, многие приходят в библиотеку, не только династии. Многие приходят по распределению. В прошлом году к нам пришли 35 молодых специалистов из разных вузов. А годом ранее тоже пришли молодые специалисты, и парень написал песню о библиотеке. У нас было собрание коллектива. Мы Наталью Ивановну Кочанову приглашали, и он в ее присутствии исполнил песню. Но его призвали в армию. После армии вернулся и хочет работать в библиотеке. Это наполняет сердце радостью, потому что значит, они выбрали профессию и хотят здесь работать. У нас одна из самых востребованных экскурсий – это посещение книгохранилища. Все хотят попасть в ту заветную сейфовую комнату, где хранятся книги Франциска Скорины. Конечно же, для нас самое ценное – это те книги XVI-XVII века, связанные с нашей историей, со становлением, развитием белорусского народа. И в центре – книги Франциска Скорины. Чем уникален проект «Так показывает история»? Александр Осенко:

Огромное спасибо за проект, который вы делаете в нашей компании. «Так показывает история» – это интернет-проект. Я бы хотел поговорить об этом проекте. Как пришла эта мысль?

Вадим Гигин:

Очень многие проекты с Азаренком родились в ходе бесед. Для меня очень всегда важно и по-особому близко – это поездки в зону специальной военной операции. Но там не только нахождение, когда мы гуманитарку возим или помогаем делать журналистам репортажи, а сама дорога. Когда ты едешь – с Гришей это постоянно какие-то споры, дискуссии, рассуждения об истории. Потом это выливалось во время стримов. Мы всегда еще смотрим по отзыву наших врагов, когда это их прямо аж достает. Они там ворочаются как бесы на огне. Значит, мы делаем все правильно. Но и у наших людей это находит отклик. Ко мне подходят во время встреч с избирателями и в округе, и в библиотеке люди подходят. Говорят: мы смотрим ваши программы с Азаренком. Подходят учителя, говорят: мы используем это в учебном процессе. Это радует. Значит, что-то мы делаем полезное. С какими вопросами и предложениями приходят избиратели к депутату Гигину?