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Шесть человек пострадали в давке на территории храма в Японии

22 февраля 2026 07:47
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Религиозный фестиваль в Японии закончился госпитализацией шести человек. Трое из них в больницу доставлены в тяжелом состоянии без сознания. Это произошло в префектуре Окаяма после давки в ходе традиционного «голого фестиваля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек пострадали в давке на территории храма в Японии-2

Это массовое состязание на территории храмового комплекса, участники которого в набедренных повязках борются за деревянные жезлы: по поверью, они приносят удачу. Как сообщает полиция, инцидент с давкой произошел в момент, когда в главном зале храма выключили освещение и жезлы бросили в толпу. Согласно данным организаторов, в мероприятии участвовали около 10 тысяч человек. Организаторы признали недостаточность принятых мер безопасности и принесли извинения.

# Япония

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