«Это всё бетонное литьё». В Молодово восстанавливают каплицу-ротонду Скирмунтов

Новости Беларуси. История спасения нашего культурного наследия. Речь о каплице Ожешко. Это единственная в Беларуси часовня в неоготическом стиле. Три года назад разрушение единственной в Беларуси часовни в неоготическом стиле всколыхнуло всю общественность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Восстановление начали с энтузиазмом, а затем ситуация приобрела масштаб. Средства на реставрацию выделили из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. И вот премьера – архитектурный шедевр впервые за три года на телевизионном экране без строительных лесов. Кристина Протосовицкая углубилась в историю и узнала, как выглядит счастье реставратора и что связывает род Ожешко и род Скирмунтов. Шаблон и раствор по рецептуре начала XX века – известь, цемент и сеянный речной песок. Венчающий пояс ротонды Скирмунтов «лечат» с нуля. Иначе купол сложился бы и разрушил строение целиком.

Николай Артющик, мастер-реставратор предприятия «Массстрой»:

Погружаешься с головой в это все и понимаешь, как раньше делалось. Смотришь на узоры, это все бетонное литье. Тогда его сюда привозили и устанавливали здесь.

Часовня в Закозеле и ротонда в Молодово – разные эпохи, владельцы и стили. Но связь между ними все же есть.

Сергей Крук, главный инженер строительной организации:

Две семьи очень тесно были переплетены, и Элиза Ожешко Павловская приезжала сюда. Все родственники всех поколений между собой очень тесно контактировали.

Род Скирмунтов известен с XIV века. Молодовская ветвь начинается с Шимона – управляющего у рода Огинских. Он выкупил имение за долги в удручающем состоянии. А затем он и его потомки превратили местечко в промышленный центр. Александр Скирмунт – первый белорусский предприниматель. Для своего времени как Илон Маск, ведь бизнес основывался на новации.

Сергей Грабар, историк-краевед:

Они не выделяли, что они поляки. Если брать Романа Скирмунта – это человек, который говорил: «Я гражданин Полесья. Я полешук». Он брал к себе на работу не поляков, а брал простого крестьянина. Из простого крестьянина человек дошел до уровня директора фабрики. Было общежитие, было училище создано, была больница создана. И если у крестьян случался пожар или еще что-то, они шли к Роману Скирмунту, и он оказывал помощь бесплатно. Лес выделял и помогал людям.

Ротонда – это единственное сохранившееся до наших дней строение от всего усадебного комплекса. Ее строили Генрих и Константин Скирмунты в 1905 году. В память о славных предках. К тому моменту семейное кладбище на территории имения разрослось на 40 могил.

Сергей Крук:

Большую историческую ценность имеют все эти захоронения. И именно такой формы, как представлено здесь, когда были склеповые кладбища с надгробными плитами. Но их довольно мало сохранилось на нашей территории. В основном они разграблены, и в хорошем виде единицы.

Братья пригласили именитого архитектора графа Тадеуша Мария Растворовского, на тот момент практически главного зодчего Вильно. Неоклассический стиль, греческое возрождение, арочные окна, портики, фриз – эклектика в чистом виде. Своеобразная революция в архитектуре. Сегодня потомки делают все, чтобы сохранить наследие.