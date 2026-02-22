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Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии

22 февраля 2026 07:49
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В результате вооруженного нападения на деревню в нигерийском штате Замфара погибли по меньшей мере 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии-2

Также боевики похитили из населенного пункта нескольких женщин и детей. Деревня Касуван-Даджи находится на севере Нигерии. Бандиты приехали туда на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу. Кроме того, вооруженные люди разграбили магазины, сожгли местный рынок, захватили заложников. 

Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии-4

Хаува Мохаммад, житель деревни:
Произошло следующее: мы сидели, а потом увидели, как они захватили нашу деревню. Они оцепили нас и подожгли наши дома. Когда мы вышли, они открыли по нам огонь.

По данным журналистов, в различных частях страны действуют банды, которые занимаются разбоем, убивают людей, захватывают заложников и похищают скот. Правительство Нигерии привлекает национальные войска для борьбы с преступниками. Напомним, в ноябре 2025 года боевики похитили из католической школы Святой Марии в штате Нигер 227 учеников и учителей.

# Нигерия

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