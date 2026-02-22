Боевики убили минимум 50 человек при нападении на деревню в Нигерии

В результате вооруженного нападения на деревню в нигерийском штате Замфара погибли по меньшей мере 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также боевики похитили из населенного пункта нескольких женщин и детей. Деревня Касуван-Даджи находится на севере Нигерии. Бандиты приехали туда на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу. Кроме того, вооруженные люди разграбили магазины, сожгли местный рынок, захватили заложников.

Хаува Мохаммад, житель деревни:

Произошло следующее: мы сидели, а потом увидели, как они захватили нашу деревню. Они оцепили нас и подожгли наши дома. Когда мы вышли, они открыли по нам огонь.

По данным журналистов, в различных частях страны действуют банды, которые занимаются разбоем, убивают людей, захватывают заложников и похищают скот. Правительство Нигерии привлекает национальные войска для борьбы с преступниками. Напомним, в ноябре 2025 года боевики похитили из католической школы Святой Марии в штате Нигер 227 учеников и учителей.