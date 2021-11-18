«Детей жалко просто». Путин раскритиковал действия польских силовиков в отношении беженцев на границе

Оценку действиям Польши дал сегодня, 18 ноября, Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам российского лидера, Запад использует гуманитарный кризис, чтобы давить на Минск, однако при этом забывает собственные гуманитарные обязательства. Путин раскритиковал Польшу за применение слезоточивого газа и водометов против беженцев с детьми.

Владимир Путин, президент России:

Западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе. Для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере. Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите, интернет смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: детей жалко просто, маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают.

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