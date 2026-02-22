Что надо сделать национальным СМИ, чтобы увеличить охват аудитории? Мнение

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Что надо еще сделать национальным средствам массовой информации, чтобы больше охватить аудиторию, больше достучаться до наших зрителей? Не только, конечно, через телек.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Главное, чтобы мы не упустили какие-то новые средства коммуникации. Когда говорят, люди не смотрят телевизор, это не понимают, о чем говорят. Люди не смотрят какой-то эфирный телевизор, как мы привыкли, да, но когда они смотрят в соцсетях, ведь большинство из того, что они смотрят, произведено нашими классическими СМИ. Использовать эти средства коммуникации больше, чаще.

Мне кажется, надо активнее вводить нашу молодежь. Появились новые лица на экранах, ведущие, ток-шоу, какие-то авторские программы. У кого-то получается, у кого-то нет. Надо доверять этим ребятам. Это же следующее поколение.

Азаренок – это поколение телеведущих, журналистов, сформировавшихся в условиях борьбы 2020 года. Не только попытки госпереворота, он же тогда ярко заявил о себе, когда был коронавирус. А уже приходит молодое поколение, следующее. Прошло всего 6 лет, и мы им должны доверять. Они уже сформировались в условиях нового качества СМИ. Ведь посмотрите, как наши СМИ просто рванули вперед после 2020 года.

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