На «Линии Сталина» воссоздали события битвы за Москву и боя афганской войны

В преддверии Дня защитников Отечества в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» устроили грандиозный военно-исторический праздник. Организаторы воссоздали сражение в период Великой Отечественной войны и боевые действия в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным эпизодом реконструкции стала битва под Москвой – фрагмент Ржевско-Вяземской наступательной операции. В представлении задействовали технику, вооружение и амуницию того времени. Мощь Красной армии демонстрировали и на земле, и в воздухе. На поле сошлись пехота и танки, а в небе над «Линией Сталина» кружили вертолеты. Не менее впечатляющим стал эпизод войны в Афганистане. Суровый дух того времени передали масштабные пиротехнические эффекты.

Очень много эмоций, громко, огненно. Да, дети? Были здесь летом, зимой тоже было интересно посмотреть на представление.

Виктор Пархимович, ветеран боевых действий в Афганистане: Реконструкция, конечно, понравилась. Нравится то, что здесь дети. Взрослые люди привозят детишек, пускай они посмотрят, хотя бы хоть немножко почувствуют вот эту атмосферу тех времен, когда нам приходилось выполнять этот интернациональный долг.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Всегда мы разрабатываем новый сценарий. Этот новый сценарий подразумевает за собой совершенно другую логистику на поле: пиротехническую поддержку своеобразную под сценарий и перемещение личного состава и техники совершенно уникальное.

Организаторы старались продемонстрировать масштаб подвига защитников Родины, преемственность мужества и верность долгу, которые остаются неизменными для каждого белоруса. Подобные военно-исторические реконструкции на «Линии Сталина» проходят периодически. Следующая запланирована на апрель.