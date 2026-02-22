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В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»

22 февраля 2026 08:02
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Награды юным и талантливым. В Витебске состоялась традиционная церемония вручения молодежной премии «Достижение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»-2

В 2026 году за право называться лучшими боролись авторы 477 заявок. Победителями в 30 номинациях стали представители самых разных профессий – от аграриев и врачей до журналистов и творческих деятелей. Организаторы создали атмосферу настоящего праздника с ковровой дорожкой и звездным стилем. Каждый лауреат получил почетную награду и денежное вознаграждение.

В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»-4

Максим Батурский:
Я занимаюсь общественной деятельностью, в основном свой уклон я уделяю больше поисковому движению, участвую в актах памяти. 2025 год стал первым годом, когда я принял участие в поднятии бойцов Красной армии. Мы участвовали в мае Лиозненском, Витебском, потом в Браславском и Дубровенском районах.

В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»-6

Виктор Фаустович, директор футбольного клуба «МЛ Витебск»:
Мы тоже молодая, перспективная, активная команда, которая ставит перед собой в будущем высокие, яркие цели, которые стремимся достигать. Хотим быть примером молодежи, что на нашем примере надо больше и выше ставить цели, и все может получиться.

В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»-8

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Вручение премии достижения, инициатором которой является Белорусский республиканский союз молодежи, в настоящем является ярким и знаменательным событием реализации молодежной политики, как в нашей области, так и в стране. Потому что это уникальная возможность отметить молодых людей, которые своим трудом, своим профессионализмом, своей активной патриотической гражданской позицией достигли знаковых результатов.

Премия «Достижение» объединяет активную, талантливую и неравнодушную молодежь Витебской области пятый год подряд. За это время она стала мощным стимулом для развития региональных инициатив, объединив тех, кто уже сегодня строит будущее Беларуси.

# Молодежь Беларуси # Одаренная молодежь # Дмитрий Демидов

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