В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»

Награды юным и талантливым. В Витебске состоялась традиционная церемония вручения молодежной премии «Достижение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году за право называться лучшими боролись авторы 477 заявок. Победителями в 30 номинациях стали представители самых разных профессий – от аграриев и врачей до журналистов и творческих деятелей. Организаторы создали атмосферу настоящего праздника с ковровой дорожкой и звездным стилем. Каждый лауреат получил почетную награду и денежное вознаграждение.

Максим Батурский: Я занимаюсь общественной деятельностью, в основном свой уклон я уделяю больше поисковому движению, участвую в актах памяти. 2025 год стал первым годом, когда я принял участие в поднятии бойцов Красной армии. Мы участвовали в мае Лиозненском, Витебском, потом в Браславском и Дубровенском районах.

Виктор Фаустович, директор футбольного клуба «МЛ Витебск»: Мы тоже молодая, перспективная, активная команда, которая ставит перед собой в будущем высокие, яркие цели, которые стремимся достигать. Хотим быть примером молодежи, что на нашем примере надо больше и выше ставить цели, и все может получиться.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Вручение премии достижения, инициатором которой является Белорусский республиканский союз молодежи, в настоящем является ярким и знаменательным событием реализации молодежной политики, как в нашей области, так и в стране. Потому что это уникальная возможность отметить молодых людей, которые своим трудом, своим профессионализмом, своей активной патриотической гражданской позицией достигли знаковых результатов.

Премия «Достижение» объединяет активную, талантливую и неравнодушную молодежь Витебской области пятый год подряд. За это время она стала мощным стимулом для развития региональных инициатив, объединив тех, кто уже сегодня строит будущее Беларуси.