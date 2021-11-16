Александр Лукашенко о беженцах: «Если мы не спасём этих людей, мы будем биты: и Беларусь, а тем более Европейский союз»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я настаивал на обсуждении этого вопроса: основная проблема сегодня – это лагерь беженцев. Более 2,1 тысячи сейчас, а может, уже и больше, которые сконцентрированы на погранпереходе «Брузги». Это самая большая проблема. Проблема, как я сказал Меркель, состоит в том, что, если мы не спасем этих людей, мы будем биты: и Беларусь, а тем более Европейский союз, который не пропустил этих беженцев. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать. В связи с этим я внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с Европейским союзом.

Обсуждалась доступность гуманитарной помощи для беженцев. Германию, Меркель и весь Европейский союз поляки ввели в заблуждение, что гуманитарную помощь беженцы не получают и причиной тому Беларусь, что мы блокируем поставку гуманитарной помощи для этих беженцев. Польша вот якобы хотела, но ее не пускают. На что я заметил: «Какие проблемы могут быть у поляков, чтобы передать гуманитарную помощь?» Вы же все видели эту картинку. Пожалуйста, привозите к границе, отдавайте через эту колючую проволоку, как вы выстроили там. Если хотите убрать колючую проволоку, мы не против, убирайте и подъезжайте прямо к беженцам. Никаких здесь препятствий нет и быть не может. Поэтому это просто вранье, фейк, чтобы еще больше натравить Европейский союз и уже население, которое живет в ЕС, против Беларуси. Что вот, варвары, не пускают тех, кто везет гуманитарную помощь.

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