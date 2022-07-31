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Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба

31 июля 2022 18:20
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Новости Беларуси. Президент поставил четкие задачи и в кабинетах, и на полях – не проморгать уборочную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Она для нас и хлеб, и на хлеб с маслом.

Наши корреспонденты на неделе отправились на аграрную передовую, изучили посылы главы государства и взвесили будущий каравай.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-1

Дима, вставай.

С петухами – на работу. Это деревня. Это уборочная. По диплому бухгалтер, по душе творческая личность. Виктория отложила в сторону все свои крючки и картины. Надо поддержать мужа. Верная спутница – теперь еще и верная помощница комбайнера.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-4

Даже на кухне с видом на ночной Нью-Йорк говорят о видах на белорусский урожай. В больших городах западного мира паникуют. Впереди голод.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-7

Вегетарианский бургер. Из чего он сделан? Из травы?

В больших кабинетах Беларуси планируют, как собрать урожай. У специалистов виды на 10 миллионов тонн зерна. С гордостью подчеркивают – в амбарном весе.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-10

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ожидаемый валовой сбор в бункерном весе оценивается в размере 9,2 миллиона тонн, плюс рапс, который мы уберем.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-13

Федор Привалов, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
По нашим расчетам, где-то 9,5-9,8 миллиона тонн ожидается всего зерна.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы соберем.

Пока большие игроки делают высокие геополитические ставки, торгуя интересами человечества, белорусы скромно занимаются привычным делом – уборкой хлеба. В этот период каждый из нас немного аграрий. Но в 2022 году хлебная тема стратегическая.

Лукашенко на совещании по ходу уборочной: «Потери – это удобрение почвы деньгами». Подробности.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-19

В жниво каждая минута на счету. Поэтому губернаторов, замов по АПК, помощников Президента собирать в столице не стали. Организовали селектор. По инициативе Александра Лукашенко на связи вся страна. Все области и районы Беларуси. Весь управленческий пул аграрной сферы. Такого не было, пожалуй, никогда. Что называется в режиме реального времени о самых острых моментах страды.

Лукашенко: слушайте, ну сами в тюрьму просятся, приписали ремонт техники, завтра припишут падеж скота. Читайте здесь.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-22

Утро в полях встречают не только аграрии. Поближе к хлебным локациям работники прокуратуры, МЧС, КГК. А в некоторых хозяйствах без милиции вообще никак.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-25

Кофе, сигареты.
– А вино?
– А в алкотестере продули, сколько у вас показало?
– 0,9.
– Целое промилле.
– Сколько выпили?
– 100 граммов вина.
– А вино как называется?
– А бог его знает.

Это Витебская область.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-28

А эти оперативные кадры из Брестской. 250 килограммов удобрений и 190 литров окрашенного дизтоплива хранились не на складе, а в гараже одного из механизаторов Лунинецкого района. В соседнем Столинском – размах хищения побольше. Аж две бочки солярки. Важно не только наказать, важно выявить причины, как удается списывать такие объемы.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-31

Максим Барановский, начальник отдела УБЭП УВД Витебского облисполкома:
В период уборочной кампании по области выявлено 23 работника сельского хозяйства, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 13 сторожей. Также в этот период изъято 3 тонны горюче-смазочных материалов, которые были похищены. Из оборота незаконного изъято 600 килограммов зерна и 150 килограммов комбикорма. Сотрудниками ГАИ было выявлено 10 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 17 раз управляли лица, не имеющие права управления.

И даже у самых невероятных урбанистов такое внимание к земле больше не вызывает ухмылок. В этом году не все будут сыты. Белорусов это не касается. Наших аграриев касается другое.

​Президент Беларуси: да, темпы уборочной важны, но главное – это качество. Тут подробности.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-34

Специалисты «Белтелекома» очень тщательно следили за качеством связи. Услышать Президента должен каждый аграрий. Многие ведь до сих пор думают: продовольственная безопасность – это красивый канцеляризм. Пока о мировом продовольственном кризисе – 2022 стенают эксперты на американском Манхэттене и бельгийской де ла Луа, а в Википедии новому испытанию посвящают отдельные страницы, наш Президент дает четкие посылы.

Лукашенко: «Уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года». Читайте здесь.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-37

Что и говорить. Даже в TikTok тема уборки сейчас самая хлебная. Виктория успевает еще и посты оставлять, как убирают хлеб. От технологии уборочной до техники – вопросы есть. Расхлябанность выглядит как диверсия.

«Так мы работать не должны и не будем». Лукашенко указал чиновникам на провалы в уборочной.

В «Синегорском» пять комбайнов. В поле два. Три на приколе. Так, мол, мелкий ремонт – убеждает управленческий истеблишмент. Но пока там работала наша съемочная группа, никто этим мелким ремонтом так и не занялся. А чего спешить, ведь даже те 200 тонн собранного зерна в сутки не способен подсушить старый элеватор. Он рассчитан на 80 тонн. Да и само хозяйство словно на приколе. Когда его вывели с интеграционной структуры, вообще здесь шевелиться перестали.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-40

Василий Кишакович, и. о. директора сельхозпредприятия «Синегорское»:
Есть люди. На сушилке сторож, будет работать заведующая током. И то же самое – будет работать сторож на сушилке. А зерно будет храниться в складах.

Единичные факты не делают всей погоды. И как раз погода капризничает. К массовой страде приступили на четыре дня позже обычного. А одновременно еще заготовка кормов, уборка льна, подготовка к севу.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-43

Это «Гервяты» – одно из передовых хозяйств Островецкого района. Климатические условия здесь как в Витебской области, но дисциплина как в Гродненской. И здесь в полдень наши герои жатвы прогуливаются в поле, а комбайны стоят. У агрономов и чиновников сердце кровью обливается.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-46

Иван Корнило, первый заместитель председателя Островецкого райисполкома:
Чего не хватает? Все просят одного – погоду. К сожалению, погода складывается так: вчера – дождь, утро было пасмурное, безветрие. Пока стоим, ждем. Опытно срезались – пока влажная, плохо вымолачивается, минут 30-40 еще надо подождать, тогда пойдем массово убирать.

Вопрос «что же не в порядке» – самый частый на селекторе. А Витебская и Гомельская область – самые упоминаемые. Сложные регионы. Сюда и отправили крепких хозяйственников.

​«Вплоть до уголовной ответственности». Лукашенко насторожен ситуацией в гомельском и витебском АПК. Читайте.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-49

Сразу сориентировался и губернатор центрального региона. Надо поддержать аграриев. Отдача с лихвой. Миллиарды долларов от экспорта. И один работник на селе дает работу 5-6 в городе.

«Потребует большего расхода топлива». С какими вопросами обратились к Президенту председатели облисполкомов?

Север – ведь вообще зона рискованного земледелия. И губернатор здесь, что называется, самый лофтовый. С ученой степенью и опытом вице-премьера. Курирует работу региона лично министр.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-52

Александр Лукашенко:
Премьер-министр провел анализ, вы, наверное, его знаете. У нас энергонасыщенность сельского хозяйства выше, чем в Западной Европе. Понятно, там в основном частники эксплуатируют технику. Частник относится к технике как к своей. Но, слушайте, не в два же раза. Поэтому надо обеспечить сохранность техники. Только в таком случае можете рассчитывать на какие-то лизинговые кредиты. Мы будем помогать тем, кто может работать и от кого можно получить отдачу.

Брестская область дает отдачу. Поэтому губернатор сориентировался сразу.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-55

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Нам необходимо по техническому состоянию каждый год покупать 100 комбайнов. У меня свыше 11 лет, это почти 55 % комбайнов. И это комбайны-десятки. Рационально сегодня для Брестской области 12-18 КЗС по 100 комбайнов. Цена вопроса – 45 миллионов в год по лизингу, но не в ущерб другой технике.

Александр Лукашенко:
В целом (губернаторы это слышат) мы проработаем этот вопрос вместе с вами.

В этом сезоне на поля области вышло 95 новых единиц. Они-то попроизводительнее. Жатка на метр шире. Один такой комбайн на Брестчине за стуки намолачивает больше, чем целые отдельные хозяйства на Витебщине.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-58

Владимир Веренич, механизатор сельхозпредприятия «Видиборский»:
Надо, чтобы были толковые механизаторы, а парк обновлять по-любому надо. На старых долго не наработаешь. Усталость металла – вот причина износа комбайнов.

Металл устает. Наши люди – нет. После тщательно разбора полетов борт номер один облетит практически всю страну. В пятницу Президент проинспектировал юг столичной области. Рациональный подход. И, главное, все свое в АПК. От белка до высокопродуктивной пшеницы.

Янковичи – обычная белорусская семья, делающая большое дело. Они хлеборобы. Если посчитать аграрный стаж родителей, бабушек и дедушек, 300 лет выходит. Аграрные корни глубоко в почве. Эту связь времен не вырвешь из нашей земли.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-61

Дмитрий и Вероника Янковичи, работники КСУП «Гервяты»:
– В крови.
– Это, наверное, уже образ жизни. Если бы даже предложили в город переехать, в квартиру, мы бы не переехали.

Пока семья давала интервью, пришла хорошая новость. Влажность упала – поле ждет.

Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба-64

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Рапс называют черным золотом страны, а здесь, в Гервятах, он напоминает царицу полей – кукурузу. Такой же высокий, и урожайность 32 центнера с круга. Совсем другая картинка, когда в поле комбайны, а не танки. В этом и есть правильность выбора белорусского пути. Но, несмотря на современную технику, битва за урожай – это не только журналистский архаичный штамп, это реальность. Ведь все зависит и от погоды, и от самоотверженности аграриев. В этом уборочном конвейере поучаствуем и мы, дадим стране зерна.

Свой хлеб – теперь это не только поэтичная фраза. Теперь это залог геополитической самодостаточности. На уборочной как на хорошем зерновом поле, даже при максимальном соблюдении технологий васильки, цветок Радзiмы, как и нюансы, все равно появляются.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Леонид Заяц # Федор Привалов # Максим Барановский # Василий Кишакович # Иван Корнило # Юрий Шулейко # Владимир Веренич # Дмитрий Янкович # Вероника Янкович # Фотофакт

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