Пока большие игроки торгуют интересами человечества, белорусы занимаются привычным делом. Всё об уборке хлеба

Новости Беларуси. Президент поставил четкие задачи и в кабинетах, и на полях – не проморгать уборочную, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Она для нас и хлеб, и на хлеб с маслом. Наши корреспонденты на неделе отправились на аграрную передовую, изучили посылы главы государства и взвесили будущий каравай.

Дима, вставай. С петухами – на работу. Это деревня. Это уборочная. По диплому бухгалтер, по душе творческая личность. Виктория отложила в сторону все свои крючки и картины. Надо поддержать мужа. Верная спутница – теперь еще и верная помощница комбайнера.

Даже на кухне с видом на ночной Нью-Йорк говорят о видах на белорусский урожай. В больших городах западного мира паникуют. Впереди голод.

Вегетарианский бургер. Из чего он сделан? Из травы? В больших кабинетах Беларуси планируют, как собрать урожай. У специалистов виды на 10 миллионов тонн зерна. С гордостью подчеркивают – в амбарном весе.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ожидаемый валовой сбор в бункерном весе оценивается в размере 9,2 миллиона тонн, плюс рапс, который мы уберем.

Федор Привалов, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

По нашим расчетам, где-то 9,5-9,8 миллиона тонн ожидается всего зерна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы соберем. Пока большие игроки делают высокие геополитические ставки, торгуя интересами человечества, белорусы скромно занимаются привычным делом – уборкой хлеба. В этот период каждый из нас немного аграрий. Но в 2022 году хлебная тема стратегическая. Лукашенко на совещании по ходу уборочной: «Потери – это удобрение почвы деньгами». Подробности.

В жниво каждая минута на счету. Поэтому губернаторов, замов по АПК, помощников Президента собирать в столице не стали. Организовали селектор. По инициативе Александра Лукашенко на связи вся страна. Все области и районы Беларуси. Весь управленческий пул аграрной сферы. Такого не было, пожалуй, никогда. Что называется в режиме реального времени о самых острых моментах страды. Лукашенко: слушайте, ну сами в тюрьму просятся, приписали ремонт техники, завтра припишут падеж скота. Читайте здесь.

Утро в полях встречают не только аграрии. Поближе к хлебным локациям работники прокуратуры, МЧС, КГК. А в некоторых хозяйствах без милиции вообще никак.

– Кофе, сигареты.

– А вино?

– А в алкотестере продули, сколько у вас показало?

– 0,9.

– Целое промилле.

– Сколько выпили?

– 100 граммов вина.

– А вино как называется?

– А бог его знает. Это Витебская область.

А эти оперативные кадры из Брестской. 250 килограммов удобрений и 190 литров окрашенного дизтоплива хранились не на складе, а в гараже одного из механизаторов Лунинецкого района. В соседнем Столинском – размах хищения побольше. Аж две бочки солярки. Важно не только наказать, важно выявить причины, как удается списывать такие объемы.

Максим Барановский, начальник отдела УБЭП УВД Витебского облисполкома:

В период уборочной кампании по области выявлено 23 работника сельского хозяйства, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 13 сторожей. Также в этот период изъято 3 тонны горюче-смазочных материалов, которые были похищены. Из оборота незаконного изъято 600 килограммов зерна и 150 килограммов комбикорма. Сотрудниками ГАИ было выявлено 10 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 17 раз управляли лица, не имеющие права управления. И даже у самых невероятных урбанистов такое внимание к земле больше не вызывает ухмылок. В этом году не все будут сыты. Белорусов это не касается. Наших аграриев касается другое. ​Президент Беларуси: да, темпы уборочной важны, но главное – это качество. Тут подробности.

Специалисты «Белтелекома» очень тщательно следили за качеством связи. Услышать Президента должен каждый аграрий. Многие ведь до сих пор думают: продовольственная безопасность – это красивый канцеляризм. Пока о мировом продовольственном кризисе – 2022 стенают эксперты на американском Манхэттене и бельгийской де ла Луа, а в Википедии новому испытанию посвящают отдельные страницы, наш Президент дает четкие посылы. Лукашенко: «Уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года». Читайте здесь.

Что и говорить. Даже в TikTok тема уборки сейчас самая хлебная. Виктория успевает еще и посты оставлять, как убирают хлеб. От технологии уборочной до техники – вопросы есть. Расхлябанность выглядит как диверсия. «Так мы работать не должны и не будем». Лукашенко указал чиновникам на провалы в уборочной. В «Синегорском» пять комбайнов. В поле два. Три на приколе. Так, мол, мелкий ремонт – убеждает управленческий истеблишмент. Но пока там работала наша съемочная группа, никто этим мелким ремонтом так и не занялся. А чего спешить, ведь даже те 200 тонн собранного зерна в сутки не способен подсушить старый элеватор. Он рассчитан на 80 тонн. Да и само хозяйство словно на приколе. Когда его вывели с интеграционной структуры, вообще здесь шевелиться перестали.

Василий Кишакович, и. о. директора сельхозпредприятия «Синегорское»:

Есть люди. На сушилке сторож, будет работать заведующая током. И то же самое – будет работать сторож на сушилке. А зерно будет храниться в складах. Единичные факты не делают всей погоды. И как раз погода капризничает. К массовой страде приступили на четыре дня позже обычного. А одновременно еще заготовка кормов, уборка льна, подготовка к севу.

Это «Гервяты» – одно из передовых хозяйств Островецкого района. Климатические условия здесь как в Витебской области, но дисциплина как в Гродненской. И здесь в полдень наши герои жатвы прогуливаются в поле, а комбайны стоят. У агрономов и чиновников сердце кровью обливается.

Иван Корнило, первый заместитель председателя Островецкого райисполкома:

Чего не хватает? Все просят одного – погоду. К сожалению, погода складывается так: вчера – дождь, утро было пасмурное, безветрие. Пока стоим, ждем. Опытно срезались – пока влажная, плохо вымолачивается, минут 30-40 еще надо подождать, тогда пойдем массово убирать. Вопрос «что же не в порядке» – самый частый на селекторе. А Витебская и Гомельская область – самые упоминаемые. Сложные регионы. Сюда и отправили крепких хозяйственников. ​«Вплоть до уголовной ответственности». Лукашенко насторожен ситуацией в гомельском и витебском АПК. Читайте.

Сразу сориентировался и губернатор центрального региона. Надо поддержать аграриев. Отдача с лихвой. Миллиарды долларов от экспорта. И один работник на селе дает работу 5-6 в городе. «Потребует большего расхода топлива». С какими вопросами обратились к Президенту председатели облисполкомов? Север – ведь вообще зона рискованного земледелия. И губернатор здесь, что называется, самый лофтовый. С ученой степенью и опытом вице-премьера. Курирует работу региона лично министр.

Александр Лукашенко:

Премьер-министр провел анализ, вы, наверное, его знаете. У нас энергонасыщенность сельского хозяйства выше, чем в Западной Европе. Понятно, там в основном частники эксплуатируют технику. Частник относится к технике как к своей. Но, слушайте, не в два же раза. Поэтому надо обеспечить сохранность техники. Только в таком случае можете рассчитывать на какие-то лизинговые кредиты. Мы будем помогать тем, кто может работать и от кого можно получить отдачу. Брестская область дает отдачу. Поэтому губернатор сориентировался сразу.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Нам необходимо по техническому состоянию каждый год покупать 100 комбайнов. У меня свыше 11 лет, это почти 55 % комбайнов. И это комбайны-десятки. Рационально сегодня для Брестской области 12-18 КЗС по 100 комбайнов. Цена вопроса – 45 миллионов в год по лизингу, но не в ущерб другой технике. Александр Лукашенко:

В целом (губернаторы это слышат) мы проработаем этот вопрос вместе с вами. В этом сезоне на поля области вышло 95 новых единиц. Они-то попроизводительнее. Жатка на метр шире. Один такой комбайн на Брестчине за стуки намолачивает больше, чем целые отдельные хозяйства на Витебщине.

Владимир Веренич, механизатор сельхозпредприятия «Видиборский»:

Надо, чтобы были толковые механизаторы, а парк обновлять по-любому надо. На старых долго не наработаешь. Усталость металла – вот причина износа комбайнов. Металл устает. Наши люди – нет. После тщательно разбора полетов борт номер один облетит практически всю страну. В пятницу Президент проинспектировал юг столичной области. Рациональный подход. И, главное, все свое в АПК. От белка до высокопродуктивной пшеницы. Янковичи – обычная белорусская семья, делающая большое дело. Они хлеборобы. Если посчитать аграрный стаж родителей, бабушек и дедушек, 300 лет выходит. Аграрные корни глубоко в почве. Эту связь времен не вырвешь из нашей земли.

Дмитрий и Вероника Янковичи, работники КСУП «Гервяты»:

– В крови.

– Это, наверное, уже образ жизни. Если бы даже предложили в город переехать, в квартиру, мы бы не переехали. Пока семья давала интервью, пришла хорошая новость. Влажность упала – поле ждет.