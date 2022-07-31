Не санкции, а возможность заработать. Как АПК Беларуси подошёл к вопросу экспорта?

Новости Беларуси. На полях сейчас идет уборочная. Мы мониторим ход этой кампании в усиленном режиме. О важности нынешней жатвы на неделе не раз говорил глава государства. Состоялось сразу несколько важных совещаний с участием Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Первое прошло во Дворце Независимости. На связи были все 118 районов. По масштабу беспрецедентно. А уже в конце недели Александр Лукашенко отправился в поля. Глава государства все проверяет сам, так что визит в Слуцкий район стал логичным переходом от докладов к наглядной инспекции. По данным Минсельхозпрода, убрано зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи, проса) более полутора миллионов тонн. Средняя урожайность превысила 38 центнеров с гектара. Это выше, чем в 2021-м. В 2022 году ставку сделали на озимый ячмень. Этой культурой засеяли в два раза больше площадей, чем ранее. В итоге в наших закромах урожай практически втрое больше прошлогоднего. Выросла и урожайность озимого ячменя. Это говорит о том, что мы нашли подход к достаточно капризному растению, которое раньше предпочитало юг Беларуси, а в этом сезоне озимый ячмень масштабировали и в другие области. Еще одна культура, уборка которой идет, – это озимый рапс на зерно. На данный момент убрано более 60 % площадей. В цифровом эквиваленте это более 460 тысяч тонн. Урожайность составила примерно 25 центнеров с гектара. Уже приступили и к уборке льна. Вытереблено чуть больше половины засеянных площадей. Продолжается второй укос трав, но и он выходит на финишную прямую. В целом жатва идет по плану. И на неделе отличилось хозяйство «Ворони» Столинского района, которое первым в Брестской области завершило уборку зерновых. И да. Это, безусловно, повод для праздника. Жатву здесь провели за 14 дней.

Виктор Симончик, директор сельхозпредприятия «Ворони»:

В этом году мы добавили практически вала плюс 225, наверное, тонн. То есть общий вал составил 2,2 тысячи тонны при средней урожайности 29,6. В прошлом году урожайность составляла 28,1. Это хорошая прибавка для этого коллектива. То есть зерна 250 тонн останется в хозяйстве, которое можно будет использовать в животноводстве. Хозяйство выполнило госзаказ по рапсу, озимой ржи и озимой пшенице. Остался только заказ по гречке, но гречку мы будем убирать чуть-чуть позже.

Три комбайна из пяти этого сельхозпредприятия отправились на уборку урожая в личных подсобных хозяйствах. А после техника пойдет на помощь другим хозяйствам района. Надо сказать, что сегодня мы в прямом смысле пожинаем плоды политики Президента в сфере АПК, заложенной еще в середине 1990-х, когда многие постсоветские страны решали, что положить в свою экономическую почву. К примеру, в Беларуси тогда звучали мнения, что, мол, всю промышленность нужно распилить, а землю приватизировать и отдать фермерам. Это так называемый рыночный подход. Этот путь, к примеру, выбрала Молдова. И буквально за несколько лет сельское хозяйство в этой стране обанкротилось, а продукты начали завозить. В этом есть западный умысел, который так и норовил воспользоваться на тот момент слабостью экономик стран Восточной Европы.