Лукашенко: «Уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года»

Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.
Глава государства заверил: страна готова помогать всем, что потребуется для успешной уборки. Но на местах нужны отдача и результат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня руководители хозяйств всей страны присутствуют в студиях, в районных центрах, вы знаете. Практически все. Я хочу, чтобы они услышали меня. Железная дисциплина. Она начинается с руководителей предприятий. Железнючая дисциплина. Никто не имеет права без разрешения руководителя куда-то выйти, выехать и так далее. Надо собрать хлеб, ибо будет беда. Мы, конечно, с голода не умрем, но быть беде. Уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года. Поэтому я говорю: и по топливу мы вам поможем, и по кредитам, чтобы с крестьянами рассчитаться за зерно прежде всего. И за другую продукцию. Но от вас – умрите, но положите на стол то, о чем мы договорились. Если вы еще 4 % прибавите, будете просто молодцы. Август и сентябрь мы должны посвятить селу. Там, где надо городу подставить плечо селу, надо это сделать. Некоторые промышленные предприятия сегодня не задействованы на полную мощь, где-то кто-то простаивает. Направьте в помощь селу соответствующие трудовые ресурсы. Заплатите крестьянам, тем, кто хорошо работает, за их хорошую работу.
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