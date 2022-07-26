Лукашенко: «Уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года»

Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.

Глава государства заверил: страна готова помогать всем, что потребуется для успешной уборки. Но на местах нужны отдача и результат.