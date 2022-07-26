«Так мы работать не должны и не будем». Лукашенко указал чиновникам на провалы в уборочной

Со стороны государства выполнены все условия и предоставлено все необходимое для того, чтобы обеспечить уборочный период. Но, как показали проверки, в отдельных хозяйствах подготовку к страде завалили. Каждый 10-й комбайн не готов к работе, есть и вопросы с кадрами. А вместе с тем эти темы уже неоднократно обсуждали, в том числе и на высшем уровне. Тем больше вопросов у главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились и как готовились к уборке: надо из городов пригласить на работу бывших комбайнеров. Их немало. Кто-то вчера ушел на пенсию – с удовольствием придет и поможет на уборке. Я имею в виду комбайнеров. Комбайнер – это штучный товар. Не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться.

Практически в каждом втором из проверенных хозяйств установлены факты нарушения технологических регламентов заготовки кормов. А корма, не мне вам рассказывать, – основа для получения молока, мяса. Если вы вместо сенажа готовите «гнилаж», а потом гробите скотину и телят (отсюда и высокий падеж) – разберемся. Так мы работать не должны и не будем. Поэтому сегодня от ответственных по стране за агропромышленный комплекс хочу услышать ответы на следующие вопросы. Во-первых, какова реальная обстановка с уборкой на местах и есть ли нерешенные вопросы; второе – чего не хватает для высокой готовности зерноуборочной техники; третье – какая работа проводится по организации сушки зерна; четвертое – госзаказ на зерно должен быть безусловно выполнен. Это уже не проблема.

По предварительной информации, зерно нынешнего урожая пригодно для высококачественного хлебопечения. Поэтому необходимо сделать закупки в объеме полной потребности. При этом, если зерно качественное и если нужно, эти закупки сделать с запасом. Кроме того, нужно создать базу для выполнения программных задач в АПК, заготовить зернофураж для животноводства с учетом требований рационов, обеспечивающих высокий уровень продуктивности по молоку и мясу.