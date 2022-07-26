Лукашенко: слушайте, ну сами в тюрьму просятся, приписали ремонт техники, завтра припишут падёж скота

Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.

К слову, эта форма общения позволяет подключить к поиску решения проблем и тех, кто непосредственно работает на земле, и членов правительства, и представителей научного сообщества. Это позволяет с разных сторон взглянуть на пути достижения общей цели – увеличить урожайность. На полях сейчас напряженная работа, тем более что из-за погоды страда в 2022 году началась на неделю позже обычного. Поэтому Президент ориентирует всех, от кого зависит ход кампании, на мобилизацию. В условиях грозящего мирового голода и взлетевших цен на продовольствие нам как никогда важно не только обеспечить себя, но и заработать деньги. Тем более что, по прогнозам, валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу и сурепицу, составит 10 миллионов тонн. Подробности у Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

О том, что успех уборочной кампании – вопрос стратегический, говорит каждая деталь: от количества участников селектора, до выбранного во Дворце Независимости зала (здесь, как правило, собирается Совет безопасности). Что ж, безопасность продовольственная сейчас как никогда актуальна не только для Беларуси. В непростом аграрном положении весь мир. Лукашенко на совещании по ходу уборочной: «Потери – это удобрение почвы деньгами». Подробности. На видеосвязи вся аграрная вертикаль страны. В региональных студиях не только губернаторы и главы профильных управлений, но также руководители 118 районов и каждого сельхозпредприятия. Решить возникающие во время страды сложности нужно своевременно и честно. Замалчивание проблем общий каравай не украсит точно, потому Президент сразу ставит ребром острые вопросы. Читайте здесь. Не ответив четко на эти вопросы, «уборочной без потерь» не видать. Потому глава государства пристрастно расспрашивает про исправность техники. Если на бумаге все гладко, а на поле комбайн выйти не готов, возникает резонный вопрос. Так все ли в порядке?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как промышленность в этом году помогала ремонтировать сложную энергонасыщенную технику?

​Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Давали нам запчасти без предоплаты, мы за это, конечно, рассчитывались в последующем, но ограничений по запчастям не было. Брали под полную нашу потребность, восстанавливали сами эту технику, у себя на ремонтных предприятиях. Александр Лукашенко:

Петр Александрович.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

По этому поручению мы все свои обязательства выполнили и продолжаем контролировать данную ситуацию. Кроме этого, мы обещали поставить в рамках наших обязательств энное количество тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных. Осталось на сегодня, на утро, 17 комбайнов. Это Гродненская и Минская области. В кратчайшие строки эти комбайны будут поставлены в хозяйства. Александр Лукашенко:

У министра сельского хозяйства какие вопросы к промышленности? Только давайте не будем хвалить друг друга.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня все запасные части, даже вопреки где-то расчетным нашим показателям, доведены до всех областей и находятся в полном объеме. Александр Лукашенко:

Комитет госконтроля.