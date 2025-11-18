Белорусская делегация участвует в 95-летнем юбилее основания Вьетнамского союза женщин

От здравоохранения до культуры – Союзы женщин Беларуси и Вьетнама наметили сферы сотрудничества. Свои намерения закрепили в меморандуме о стратегическом партнерстве и развитии диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская делегация принимает участие в торжествах, посвященных 95-летнему юбилею основания Вьетнамского союза женщин. В ходе визита договорились также о сотрудничестве в литературе. В ближайшее время произведения белорусских авторов станут доступны азиатскому читателю. Кроме того, намерены взаимодействовать и в научно-технической сфере.

Нгуен Тхи Минь Хыонг, заместитель председателя Вьетнамского союза женщин:

C Беларусью нас очень интересует обмен научными открытиями, особенно в области здравоохранения. А также теми разработками, которые применяются в производстве и реальной жизни. Союзы женщин Беларуси и Вьетнама связывают давние дружественные связи. В планах возобновить обмены визитами, проведение дискуссий и онлайн-встреч.