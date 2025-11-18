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Белорусская делегация участвует в 95-летнем юбилее основания Вьетнамского союза женщин

18 ноября 2025 14:18
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От здравоохранения до культуры – Союзы женщин Беларуси и Вьетнама наметили сферы сотрудничества. Свои намерения закрепили в меморандуме о стратегическом партнерстве и развитии диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация принимает участие в торжествах, посвященных 95-летнему юбилею основания Вьетнамского союза женщин. В ходе визита договорились также о сотрудничестве в литературе. В ближайшее время произведения белорусских авторов станут доступны азиатскому читателю. Кроме того, намерены взаимодействовать и в научно-технической сфере.

Белорусская делегация участвует в 95-летнем юбилее основания Вьетнамского союза женщин-2

Нгуен Тхи Минь Хыонг, заместитель председателя Вьетнамского союза женщин:
C Беларусью нас очень интересует обмен научными открытиями, особенно в области здравоохранения. А также теми разработками, которые применяются в производстве и реальной жизни.

Союзы женщин Беларуси и Вьетнама связывают давние дружественные связи. В планах возобновить обмены визитами, проведение дискуссий и онлайн-встреч.

Белорусская делегация участвует в 95-летнем юбилее основания Вьетнамского союза женщин-4

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Несмотря на то, что, может быть, мы разные внешне, но внутри у нас одни и те же цели, одни и те же задачи. Это, конечно, защита материнства и детства, защита семей, защита женщин, гендерное равенство. И нам важно на международной площадке выступать тоже в едином союзе. Для того, чтобы голос женщин Беларуси и Вьетнама был слышен.

Визит белорусской делегации во Вьетнаме продлится по 21 ноября. Запланирована обширная деловая и культурная программа.

# Беларусь-Вьетнам # ОО «Белорусский союз женщин» # Ольга Шпилевская

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