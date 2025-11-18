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Не менее 25 новых МТК будут работать в Минской области

18 ноября 2025 14:16
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Повысить объемы и качество производимой молочной продукции, а также улучшить условия содержания крупного рогатого скота. Не менее 25 новых МТК сдадут в Минской области в 2025 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также строятся и дополнительные помещения для содержания дойного стада.

Не менее 25 новых МТК будут работать в Минской области-2

Так, в сельхозпредприятии «Весейский Покров» Слуцкого района возводят новый цех для животных. Объект рассчитан на 420 голов. В здании оборудуют зал со специальной установкой, где одновременно смогут доиться 10 коров. Работы ведутся 24 на 7. Ежедневно на площадке задействовано порядка 30 человек и необходимая техника.

Не менее 25 новых МТК будут работать в Минской области-4

Дмитрий Позняк, директор сельхозпредприятия «Весейский Покров»:
Это помещение является продолжением молочно-товарного комплекса на 840 голов. Мы отдельно возим на отдельную ферму животных, а так будут здесь, на месте. Наше общее поголовье составляет 5,5 тысячи, 1 860 коров дойного стада. На этом комплексе средний удой на одну корову составляет порядка 26 литров.

Не менее 25 новых МТК будут работать в Минской области-6

Запланировано возведение двух профилакториев для молодняка и еще одного помещения для дойного стада на территории этого же комплекса. Только за последние два года в Слуцком районе построено более 12 профилакториев.

# Сельское хозяйство # Строительство

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