Не менее 25 новых МТК будут работать в Минской области

Повысить объемы и качество производимой молочной продукции, а также улучшить условия содержания крупного рогатого скота. Не менее 25 новых МТК сдадут в Минской области в 2025 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также строятся и дополнительные помещения для содержания дойного стада.

Так, в сельхозпредприятии «Весейский Покров» Слуцкого района возводят новый цех для животных. Объект рассчитан на 420 голов. В здании оборудуют зал со специальной установкой, где одновременно смогут доиться 10 коров. Работы ведутся 24 на 7. Ежедневно на площадке задействовано порядка 30 человек и необходимая техника.

Дмитрий Позняк, директор сельхозпредприятия «Весейский Покров»:

Это помещение является продолжением молочно-товарного комплекса на 840 голов. Мы отдельно возим на отдельную ферму животных, а так будут здесь, на месте. Наше общее поголовье составляет 5,5 тысячи, 1 860 коров дойного стада. На этом комплексе средний удой на одну корову составляет порядка 26 литров.