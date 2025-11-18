Постпред США при НАТО призвал ЕС быть агрессивнее в конфискации активов РФ

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер призвал Европу действовать более решительно в вопросе ареста российских активов за рубежом, отметив, что это обеспечило бы Украине долгосрочную поддержку и стало бы новым шагом для ЕС. Об этом пишет ТАСС.

В Европейском союзе заморожено около 210 миллиардов евро российских средств, большая часть из которых находится на сайте Euroclear в Бельгии.

Москва предупреждает, что любые попытки присвоения будут расценены как «кража» и повлекут за собой ответные меры. ЕС продолжает обсуждать использование этих активов для финансирования Украины. Ранее Бельгия заблокировала план Еврокомиссии, опасаясь последствий и требуя гарантий распределения возможных убытков между странами блока.

Принятие решения отложено до декабрьского саммита, и ЕК готовит варианты кредитования Украины на 2026–2027 годы.

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