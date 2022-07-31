«Должны тебе помогать уши». Рассказываем, чему детей учат в школе безопасности «Сокол»

Новости Беларуси. Ежегодно в белорусских лесах теряются от 150 до 400 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На статистику влияет урожай дикой природы. Чем больше ягод и грибов в лесах, тем больше сообщений о тех, кто пытаясь их найти, потерял себя. Ежедневно из лесной чащи выход не могут найти несколько человек. Только в эти минуты спасатели Могилевской области и волонтеры ищут 5 человек. Какие знания помогут в лесу, кроме пароля «Ау», узнавала Юлия Мычка.

Элементарные правила, которыми часто пренебрегают лесные туристы, способны спасти жизнь, уверен Сергей Тышковец.

Первое правило, если вы потерялись в лесу. Например, шли с родителями или шли сами – не важно. В первую очередь, громко кричите. Особенно это касается случаев, когда вы с родителями. Кричите громко и – важное правило – стойте на месте. То есть при этом, когда вас родители ищут, они идут к вам или МЧС идет к вам – вы при этом стоите на месте, потому что можете ошибиться с направлением.

Руководитель школы безопасности последние три года провел около 100 встреч с белорусами самого разного возраста: от дошколят до пенсионеров.

Сергей Тышковец, руководитель школы безопасности «Сокол»:

Мы действительно безграмотны. Даже можно иметь два высших образования и делать элементарные ошибки. Потому что у нас такой есть «авось». Это как пловцы профессиональные тонут. Точно так же и здесь. Я всю жизнь в лесу, я знаю там каждый ориентир, я по-любому выйду. Вот такие есть пенсионеры, которым 80 лет, которые всю жизнь были в лесу, 20-30 лет провели. И до сих пор мы их не нашли.

В детском оздоровительном лагере «Чайка» такие встречи проходят каждую смену. От теории Сергей переходит к практике. В настоящем дремучем лесу он не только рассказывает, но и показывает, что делать, если заблудился. Как пользоваться компасом, искать линейные ориентиры. И что делать, если встретил дикого зверя.

Ни в коем случае не поворачиваться к ним спиной.

А еще – как быстро залезть на дерево.

И все, и сидим. Взяли такую позицию, ноги под себя поджали, дерево обняли – и ждем. Получится переждать – получится, он все равно потеряет интерес. Медведи у нас, как правило, по деревьям не лазят, в принципе. Волки забраться не смогут, кабаны тоже. Ждем. Так проще.

Оказывается, взобраться на сосну – это задание со звездочкой. И не только для детей. Но в целом такие эмоциональные наглядные уроки дают очевидный результат.

Полина Химордина, жительница Могилева:

Мне запомнилось, что когда ты увидел дикого зверя, нельзя паниковать и нельзя поворачиваться спиной. Взял, снял спокойно рюкзак и над собой держишь. Тогда животное поймет, что ты выше его. Надо назад отходить и ни в коем случае не смотреть ему в глаза.

Максим Крамаенко, житель Могилева:

Первым делом надо кричать, не паниковать. Если вы слышите крики, тогда не отходим, стоим на месте. Только если вы кого-то увидели – можно идти. Ходим вот так вот от дерева к дереву.