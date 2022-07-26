Лукашенко на совещании по ходу уборочной: «Потери – это удобрение почвы деньгами»

На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств. У всех сейчас напряженная работа, тем более что из-за погоды уборка на полях в 2022 году началась на неделю позже обычного. Поэтому Президент ориентирует всех, от кого зависит ход кампании, на мобилизацию. В условиях грозящего мирового голода и взлетевших цен на продовольствие нам как никогда важно обеспечить себя и заработать деньги. Тем более, что по прогнозам валовой сбор зерна (включая рапс, кукурузу и сурепицу) составит 10 миллионов тонн. При условии, что на местах все сработают как надо, без нарушений технологической дисциплины и самообмана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация в мире с продовольствием весьма неопределенная. Подчеркиваю, абсолютно неопределенная. Если откровенно говорить, мы не знаем, что будет завтра, и это самое опасное. Многие говорят о том, что мы накануне голода. Мы это отбрасывать не можем и задаем сегодня вопрос: а вдруг? И если голод, вы знаете его последствия. Кадры горящих пшеничных полей, подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей, никому не добавляют оптимизма. Но это только вершина айсберга. Бездумные санкционные ограничения на минеральные удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима. Вопрос успешной уборочной кампании для Беларуси – стратегический. Мы должны обеспечить население продовольствием, увеличить наши стабилизационные фонды, то есть запасы на будущее. А также, как я говорил, имея сегодня хорошие цены на продовольствие, поправить экономику сельского хозяйства. От всех, в первую очередь от руководителя до механизатора, требуются максимальная отдача, иначе будут потери. Это недопустимо, потери – это удобрение почвы деньгами.