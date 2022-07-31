Что нужно помнить перед тем, как идти в лес?

Новости Беларуси. Ежегодно в белорусских лесах теряются от 150 до 400 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На статистику влияет урожай дикой природы. Чем больше ягод и грибов в лесах, тем больше сообщений о тех, кто, пытаясь их найти, потерял себя. Ежедневно из лесной чащи выход не могут найти несколько человек. Только в эти минуты спасатели Могилевской области и волонтеры ищут 5 человек.
Какие знания помогут в лесу, кроме пароля «Ау», узнавала Юлия Мычка.
Как показывает практика, теряются те, кто больше всего уверен, что знает лес как свои пять пальцев. Часто люди не берут напарников на «тихую охоту» в страхе рассекретить свои трофейные места. Грибники-жадины теряются каждый сезон. Половина из них – люди весьма преклонного возраста.
Игорь Рябинников, начальник аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС:
Первая ошибка – надо сопоставить уровень своего здоровья, свой возраст с тем, куда ты идешь. Если ты себя замечательно чувствуешь, то лесная прогулка, наверное, хорошо. Если ты себя чувствуешь не очень, и возраст ваш преклонный, я думаю, надо от этого отказаться. Вторая ошибка. Люди стараются пойти в свои грибные, ягодные места в одиночку. Это делать крайне не рекомендовано. Может быть, вы и наберете там даров природы. Но если вы заблудитесь, вы останетесь в одиночестве со своей бедой.
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