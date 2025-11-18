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Иностранка пыталась выехать из Беларуси в ЕС по чужому паспорту

18 ноября 2025 13:58
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Инцидент произошел на белорусско-польском участке границы. В пункте пропуска «Брест» задержали иностранку, которая пыталась выехать в соседнюю страну по документу сестры. Девушка предъявила паспорт гражданина Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранка пыталась выехать из Беларуси в ЕС по чужому паспорту-2

Специальная проверка установила – документ не принадлежит владелице. Нарушителем оказалась гражданка Бурунди, которая обучается в одном из белорусских вузов. По ее словам, она не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту из-за отсутствия визы.

Девушка взяла документ сестры, чтобы через Польшу проследовать в Бельгию. Помимо штрафа до 100 базовых величин, иностранке грозит уголовная ответственность.

Двух избитых беженцев обнаружили на границе с Латвией.

# Государственная граница Беларуси

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