Иностранка пыталась выехать из Беларуси в ЕС по чужому паспорту

Инцидент произошел на белорусско-польском участке границы. В пункте пропуска «Брест» задержали иностранку, которая пыталась выехать в соседнюю страну по документу сестры. Девушка предъявила паспорт гражданина Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальная проверка установила – документ не принадлежит владелице. Нарушителем оказалась гражданка Бурунди, которая обучается в одном из белорусских вузов. По ее словам, она не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту из-за отсутствия визы.

Девушка взяла документ сестры, чтобы через Польшу проследовать в Бельгию. Помимо штрафа до 100 базовых величин, иностранке грозит уголовная ответственность.