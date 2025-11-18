Новый детский сад на 280 человек открыли в ЖК «Северный Берег»

Мультстудия, бассейн и комната робототехники – все это в распоряжении юных жителей столичного жилого комплекса «Северный Берег». Там открыли новый детский сад «Серебряный кит», рассчитанный на 280 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании разместились просторные групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы. Кроме того, юные воспитанники будут овладевать различными навыками в развивающих центрах. Речь идет об инновационном «Доме Совы», а также сенсорной комнате для эмоциональной разгрузки. На территории детского сада оборудованы игровые и спортивные площадки.

Екатерина Петрова, жительница Минска:

Реальность превзошла ожидания. Очень красиво, можно сказать, космос! Ребенок с удовольствием ходит в садик. Мы уже прошли период адаптации, она с утра говорит: «Я иду в новый сад».

Инна Сабило, заведующая детским садом №590:

У нас представлены в каждой группе интерактивные панели, которые педагоги могут спокойно использовать в работе ежедневно. У нас имеются мультиборды, интерактивные панели, визиборды. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием. Есть также велосипеды, самокаты, беговые дорожки.