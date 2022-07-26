«Потребует большего расхода топлива». С какими вопросами обратились к Президенту председатели облисполкомов?

Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств. Ксения Худолей, политический обозреватель:

Понятно, что виды на урожай в регионах разные. И осадки, и ландшафт, и почвы диктуют свои правила. Но непогода в список уважительных причин в сельском хозяйстве не входит. И среди областей так или иначе видны лидеры. В пример можно ставить Брестскую область, где прогнозируют лучший за 8 лет урожай. Минск, Могилев и Гродно, уверен Президент, тоже справятся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас какие-то проблемные вопросы есть? Вы их, пожалуйста, задайте.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В прошлом году вы подписали распоряжение о выделении топлива, так называемый товарный кредит. У нас срок возврата этого кредита до 1 августа текущего года, буквально до понедельника. Но мы планировали, что будем возвращать это топливо за счет продажи рапса. Учитывая, что сдвинулись сроки уборки рапса, мы до 1 августа его не сможем вернуть. У меня большая просьба в связи со сдвигом этих сроков перенести срок возврата этого кредита до 1 октября и не взимать повышенные проценты. Я считаю, что на самом деле объективная причина.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Учитывая сжатые сроки, конечно, нам придется зерно чуть-чуть убирать раньше. Спешить, чтобы не было потерь. Естественно, будет больше влажность, чем в прошлом году. И в связи с высокой влажностью мы включим все зерносушильные комплексы, это потребует большего расхода топлива.