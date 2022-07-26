​Президент Беларуси: да, темпы уборочной важны, но главное – это качество

Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств. Рассмотрели уборочную кампанию сегодня с научной точки зрения. И к теории, и к практике сельского хозяйства наши ученые подходят, не сглаживая углы. Общий прогноз урожая – 2022 положительный, но и научных ремарок хватает.

Федор Привалов, генеральный директор НПЦ по земледелию НАН Беларуси:

Мы рапс начинаем убирать, когда 30 % созревших стручков. Если мы начали рано, просто зеленые стручки остаются на поле. Рапс – культура такая, которую мы можем в любое время убирать, я имею в виду и ночное, и вечернее, но надо начать при 50 % или 70 % созревания стручков. Поэтому мы найдем еще здесь примерно 10 % урожайности как минимум, а то и 20 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, убирать рапс надо желательно при 70 % спелости? Федор Привалов:

Да, но лучше при 50 % готовности стручков. Александр Лукашенко:

Понятно. Уже сегодня думать пора о том, как хранить урожай. В первую очередь обеспечить продовольствием белорусов, а в перспективе выгодно продать лишнее. Ведь падения цен на мировом рынке никто уже не ждет.