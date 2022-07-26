Президент Беларуси: да, темпы уборочной важны, но главное – это качество
Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.
Рассмотрели уборочную кампанию сегодня с научной точки зрения. И к теории, и к практике сельского хозяйства наши ученые подходят, не сглаживая углы. Общий прогноз урожая – 2022 положительный, но и научных ремарок хватает.
Федор Привалов, генеральный директор НПЦ по земледелию НАН Беларуси:
Мы рапс начинаем убирать, когда 30 % созревших стручков. Если мы начали рано, просто зеленые стручки остаются на поле. Рапс – культура такая, которую мы можем в любое время убирать, я имею в виду и ночное, и вечернее, но надо начать при 50 % или 70 % созревания стручков. Поэтому мы найдем еще здесь примерно 10 % урожайности как минимум, а то и 20 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значит, убирать рапс надо желательно при 70 % спелости?
Федор Привалов:
Да, но лучше при 50 % готовности стручков.
Александр Лукашенко:
Понятно.
Уже сегодня думать пора о том, как хранить урожай. В первую очередь обеспечить продовольствием белорусов, а в перспективе выгодно продать лишнее. Ведь падения цен на мировом рынке никто уже не ждет.
Александр Лукашенко:
Тут говорят: темпы и прочее. Да, темпы важны, все спрессовано. Но темпы без качества никому не нужны. Это вторично. Мы никогда так не ставили вопрос. Поэтому главное – это качество. 200, или сколько там, 100 тысяч полеглых хлебов – это немало. Заходами, заездами вы будете убирать, но хлеб надо спасти. Весь этот разговор во имя того, чтобы собрать урожай, заготовить необходимую продукцию и, как у нас принято говорить, заложить стабфонды на зиму. Не только на зиму. Если будет хороший урожай, допустим, по зерновым, то надо впрок запастись. Поверьте, что в будущем году и еще через год нынешнее зерно этого года будет дороже тех денег, которые есть сегодня. Поэтому если есть возможность, сахар там, картофель, яблоко, еще что-то надо положить на зиму, чтобы зимой и весной наши люди могли получить по нормальным ценам необходимую сельхозпродукцию. Стабилизационные фонды. Особенно в Минске и областных городах.