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Ежегодные взносы в ШОС теперь будут принимать не только в долларах, но и в других валютах

18 ноября 2025 13:55
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Упрощение торговых процедур, создание независимых финансовых механизмов и глобального транспортного хаба. Эти предложения озвучила белорусская делегация во главе с Александром Турчиным на заседании Совета глав правительств ШОС в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодные взносы в ШОС теперь будут принимать не только в долларах, но и в других валютах-2

Обсуждали и вопрос бюджета ШОС на 2026-й. Теперь ежегодные взносы будут принимать не только в долларах, но и других валютах. По итогам саммита участники приняли совместные заявления. Катализатором экономического роста в организации назвали технологии и инновации.

Ежегодные взносы в ШОС теперь будут принимать не только в долларах, но и в других валютах-4

Миднапу Рамчандра Мидхун, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:
Мероприятие отличилось масштабом и настроем на хороший практический результат, выработаны конкретные решения для дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества. Мы не просто провели очередное заседание СГП – мы совершили очередной рывок в развитии ШОС, закрепив единство наших взглядов.

Ежегодные взносы в ШОС теперь будут принимать не только в долларах, но и в других валютах-6

Также с главами правительств стран ШОС сегодня встретился Владимир Путин. Президент России заявил, что товарооборот стран «шанхайской семьи» имеет положительную динамику. Большое значение в этом вопросе отводится расчетам в национальных валютах.

Турчин: основой взаимовыгодного партнерства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая.

# Международная политика # Шанхайская организация сотрудничества # Александр Турчин # Владимир Путин

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