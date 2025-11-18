Ежегодные взносы в ШОС теперь будут принимать не только в долларах, но и в других валютах

Упрощение торговых процедур, создание независимых финансовых механизмов и глобального транспортного хаба. Эти предложения озвучила белорусская делегация во главе с Александром Турчиным на заседании Совета глав правительств ШОС в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждали и вопрос бюджета ШОС на 2026-й. Теперь ежегодные взносы будут принимать не только в долларах, но и других валютах. По итогам саммита участники приняли совместные заявления. Катализатором экономического роста в организации назвали технологии и инновации.

Миднапу Рамчандра Мидхун, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:

Мероприятие отличилось масштабом и настроем на хороший практический результат, выработаны конкретные решения для дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества. Мы не просто провели очередное заседание СГП – мы совершили очередной рывок в развитии ШОС, закрепив единство наших взглядов.