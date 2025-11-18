Ежегодные взносы в ШОС теперь будут принимать не только в долларах, но и в других валютах
Упрощение торговых процедур, создание независимых финансовых механизмов и глобального транспортного хаба. Эти предложения озвучила белорусская делегация во главе с Александром Турчиным на заседании Совета глав правительств ШОС в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждали и вопрос бюджета ШОС на 2026-й. Теперь ежегодные взносы будут принимать не только в долларах, но и других валютах. По итогам саммита участники приняли совместные заявления. Катализатором экономического роста в организации назвали технологии и инновации.
Миднапу Рамчандра Мидхун, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:
Мероприятие отличилось масштабом и настроем на хороший практический результат, выработаны конкретные решения для дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества. Мы не просто провели очередное заседание СГП – мы совершили очередной рывок в развитии ШОС, закрепив единство наших взглядов.
Также с главами правительств стран ШОС сегодня встретился Владимир Путин. Президент России заявил, что товарооборот стран «шанхайской семьи» имеет положительную динамику. Большое значение в этом вопросе отводится расчетам в национальных валютах.
Турчин: основой взаимовыгодного партнерства в рамках ШОС выступает экономическая составляющая.