«Вплоть до уголовной ответственности». Лукашенко насторожен ситуацией в гомельском и витебском АПК
Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
В пример можно ставить Брестскую область, где прогнозируют лучший за 8 лет урожай. Минск, Могилев и Гродно, уверен Президент, тоже справятся. Не так гладко дела обстоят в Гомельском и Витебском регионах. И хоть губернаторы уверяют, что проблемы некритичны, Александр Лукашенко ситуацию в АПК знает слишком досконально. Гомельщине, возрождающейся после Чернобыля, пора срочно определиться со структурой севооборота и наконец повысить урожайность по отдельным культурам. Витебску – серьезно взяться за дисциплину.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Область сегодня готова к уборке хлеба во всех хозяйствах, во всех районах. Я думаю, что гомельчане не подведут и достойно уберут хлеб. Есть один вопрос, если можно его задать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, пожалуйста.
Иван Крупко:
Хотелось бы попросить возможность выделения товарного кредита с возвратом, чтобы осеннюю кампанию с учетом напряженности провести достойно и в сроки, чтобы получить в следующем году достойный урожай. Спасибо за внимание и спасибо за поддержку, за технику, за топливо.
Александр Лукашенко:
Топливом поможем. Договорились.
Юрий Викторович, вы мне обещали, что вместе с Крупко Гомельская область будет в шоколаде. Ваша оценка работы гомельчан. Без захваливания.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
На мой взгляд, ситуация в области контролируемая. Оценка – такая уверенная троечка.
Александр Лукашенко:
Витебская область меня очень настораживает. Александр Михайлович Субботин.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
По проблемным вопросам – у нас всего комбайнов 1 160, но у нас за 10 лет возраста выходит 64 % комбайнового парка, поэтому нам надо минимум сотню комбайнов в год обновлять.
Александр Лукашенко:
Я хочу, чтобы вы при оценках и рассуждениях помнили элементарное. Милиция получила задание, поручение: если не будет обеспечено нормальное хранение техники, даже пускай не рассчитывают на то, что будем помогать. Техника очень дорогая, и трактора, и комбайны, энергонасыщенная. И если там нет машинного двора и возможности обслуживать эту технику, нет 10 или 5 классных механизаторов, вы даже не просите. Вплоть до уголовной ответственности.
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