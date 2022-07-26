​«Вплоть до уголовной ответственности». Лукашенко насторожен ситуацией в гомельском и витебском АПК

Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

В пример можно ставить Брестскую область, где прогнозируют лучший за 8 лет урожай. Минск, Могилев и Гродно, уверен Президент, тоже справятся. Не так гладко дела обстоят в Гомельском и Витебском регионах. И хоть губернаторы уверяют, что проблемы некритичны, Александр Лукашенко ситуацию в АПК знает слишком досконально. Гомельщине, возрождающейся после Чернобыля, пора срочно определиться со структурой севооборота и наконец повысить урожайность по отдельным культурам. Витебску – серьезно взяться за дисциплину.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Область сегодня готова к уборке хлеба во всех хозяйствах, во всех районах. Я думаю, что гомельчане не подведут и достойно уберут хлеб. Есть один вопрос, если можно его задать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, пожалуйста. Иван Крупко:

Хотелось бы попросить возможность выделения товарного кредита с возвратом, чтобы осеннюю кампанию с учетом напряженности провести достойно и в сроки, чтобы получить в следующем году достойный урожай. Спасибо за внимание и спасибо за поддержку, за технику, за топливо.

Александр Лукашенко:

Топливом поможем. Договорились. Юрий Викторович, вы мне обещали, что вместе с Крупко Гомельская область будет в шоколаде. Ваша оценка работы гомельчан. Без захваливания.