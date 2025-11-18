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Баскетболисты клуба «Минск» взяли реванш над Нижним Новгородом в молодёжной лиге

18 ноября 2025 14:08
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Баскетбольный клуб «Минск» поквитался с Нижним Новгородом за вчерашнее поражение (17 ноября), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках выездного турне белорусы обыграли россиян в поединке молодежной лиги. Особенно впечатляюще наши парни провели первую и четвертую четверти, заключительный отрезок остался за отечественными исполнителями более чем с двукратным перевесом 24:11. Общие цифры – 74:61. У нас самым заметным был Виталий Дучко. На его счету 20 баллов. Горожане балансируют в зоне плей-офф, куда выйдут 8 сильнейших коллективов. Впереди выездные противостояния с УНИКСом, «Зенитом», «Локомотивом» и «Химками».

# Баскетбол

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