Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?

Наша страна готовится к одному из важнейших политических событий года. Ровно месяц остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, оно пройдет 18-19 декабря. Решение о создании Всебелорусского народного собрания диктовало время. 1996 год, Беларусь существует на экономических руинах СССР, переживает и социально-политическую трагедию. Конституционный кризис на пике, политики не сходятся во взглядах, какое будущее ждет молодую страну. Очевидно одно – определять путь должен народ. С таким докладом на созванном впервые Всебелорусском народном собрании выступил Александр Лукашенко.

Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:

На состоявшихся дебатах фактически все делегаты, это более 4 тысяч человек (4700), одобрили эту программу развития и выхода страны из этого кризиса. В результате были внесены изменения в Конституцию, которые дали возможность развития в дальнейшем Беларуси. В таком формате ВНС проводилось с периодичностью раз в пять лет. Каждому собранию предшествовала длительная подготовка, не один месяц занимали и обсуждения итогов состоявшихся заседаний. Всебелорусское народное собрание как институт демократии позволяло выявлять общественные настроения, поспособствовало и активному участию белорусов в определении будущего страны. Однако площадка оставалась диалоговой, для обмена мнениями. И это тоже важно. Что будет, если пытаться решать вопросы на улице, мы видели в 2020 году. Уже в 2022-м, после принятия обновленного Основного закона страны, Всебелорусское народное собрание приобрело конституционный статус.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Решения ВНС получают сейчас юридическую силу обязательно для всех, и роль ВНС как высшего органа народного представительства выросла значительно в результате конституционных изменений, которые были приняты в 2022 году. Такая широкая площадка диалоговая позволяет нашему обществу, государству избегать радикальных потрясений, разрушительных для общества и государства. По итогам прошлого заседания ВНС в новом статусе были приняты основополагающие документы: Концепция нацбезопасности, Военная доктрина страны. Но компетенции шире. Кадровые вопросы, введение чрезвычайного и военного положения, утверждение стратегий развития… Но где полномочия, там и ответственность.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

У нас достаточно широкий спектр тех прав, которыми обладаем мы по Конституции. Но обратная сторона медали – это наши обязанности. И, конечно, если мы ведем речь о строительстве, об укреплении нашего белорусского государства – нужно понимать, что ответственность и за принимаемые решения, и за реализацию таких решений возлагается не только на государство и его институты, но и на общественные организации, объединения, на гражданское общество, на молодежь, на каждого из нас.

Застраховано ли Всебелорусское народное собрание от ошибок? Эксперты склоняются к положительному ответу. Тут классический пример: одна голова хорошо, а две лучше. В нашем случае порядка 1200 человек выверяют курс развития страны. Ирина Довгало, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

После референдума 2022 года парламент готовил закон о ВНС, рассматривался вопрос о тех, кто может быть делегатом ВНС. И если мы сегодня посмотрим по факту, кто вошел и является делегатами ВНС, мы увидим там абсолютно разные отрасли нашего народного хозяйства, пенсионеров, ветеранов, молодежь. Мы говорим о том, что в ВНС представлены все слои нашего общества. А это говорит о том, что они представляют абсолютно разные интересы и, естественно, при рассмотрении вопросов находится этот баланс. Белорусский народ, разобщенный и потерянный после распада Советского Союза, прошел почти 30-летний путь становления независимого государства. Этого достаточно для формирования осознанного единого гражданского общества. Белорусы начинали в сложное время, но именно такие времена воспитывают сильных людей. Тех, кто понимает главный приоритет: не потерять то, что создали до нас, и двигаться дальше. Придание Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса тоже было продиктовано временем. Убежден, что в рамках ВНС будут рассмотрены определенные кадровые вопросы – заслуженный юрист Беларуси. Подробности.

На предстоящем в декабре заседания ВНС предстоит утвердить пятилетнюю программу социально-экономического развития страны. Надо сказать, делегаты работают не два дня в год. Активное участие приняли в актуализации проекта документа. После утверждения программы главой государства участникам ВНС предстоит изучить ее заново и в случае необходимости внести корректировки. То есть решающее слово в определении будущего страны будет за Всебелорусским народным собранием. Читайте здесь. О том, как выполнялись задачи уходящей пятилетки, на ВНС с докладом выступит премьер-министр. Подведение итогов, определение причин, почему что-то получилось или напротив, важно. Анализ действий – первый шаг к прогрессу. Николай Мысливец:

Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, которое проходит уже в новом конституционном статусе, предполагает в качестве одного из важнейших условий успешности своей работы анализ эффективности принимаемых решений, возможность учитывать мнения, настроения различных социальных групп и слоев общества.