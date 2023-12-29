Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Закончится ли СВО в 2024 году? Надежда Сасс, СТВ:

Сегодня идет война за будущее нашей цивилизации, весь православный мир должен объединиться. Какие усилия в этом направлении может предпринять ваша политическая сила? Действительно ли станет ключевым и финальным 2024-й для конфликта в Украине?

Драган Станоевич, сербский политик:

Поддержку народа получил на основе того, что будем защищаться и бороться за традиционные ценности. У нас идет атака на культуру и традиции, на веру, поэтому это основа. Наше движение будет бороться за снятие санкций с Беларуси, за открытые рейсы между Белградом и Минском. Я лично обязуюсь это дело продвигать. В Украине гибнет народ за интересы Запада. Многие украинцы начинают понимать, к чему их привели. Думаю, что следующий год будет переломным. Думаю, что власть в Киеве поменяется. Мне хочется, чтобы была та Украина, которую я знал. Волошин о реформе СМИ в Польше: для нас это плюс, наконец поляки займутся своими проблемами – подробности здесь. Почему ЕС теряет единство? Надежда Сасс:

Показал ли 2023 год, что единство, о котором мы слышим из каждого утюга, особенно если находимся с другой стороны этого занавеса, это единство на самом деле абсолютно иллюзорное, не соответствует действительности? Даже внутри ЕС многие государства уже не поддерживают общую линию.

Александр Алесин, военный эксперт (Беларусь):

Единство было до тех пор, пока не пришлось залезть в собственный карман и финансировать чужую войну. Если США стараются уклониться от дальнейшего финансирования и переложить все спонсирование этой операции на ЕС, то это явно не нравится Европе.

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Удивляет, что до сих пор только мы с вами, российское телевидение, белорусское телевидение с такой точки зрения дает эфир. Много людей, которые понимают все причинно-следственные связи, но цензура на Западе существует. Европейцы доигрались до цензуры и кухонных разговоров. Но рано или поздно Европа узнает правду. Как украинское общество на самом деле относится к Зеленскому? Надежда Сасс:

Как украинское общество отнесется к инициативе Зеленского по вопросу мобилизации? Олег Волошин:

Если бы к каждому из нас пришел такой человек устраиваться помощником или просить, чтобы порекомендовали в серьезное заведение на работу, я бы его сначала отправил на экспертизу к наркологу. Это очевидно всем украинцам. Если отложить наше излишнее воспитание, России война пошла в плюс. Без нее бы Россия никогда не встряхнулась. Почему западные политики постоянно ошибаются в прогнозах?