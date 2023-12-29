«Победа будет за нами». Эксперты подвели итоги 2023 года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Закончится ли СВО в 2024 году?
Надежда Сасс, СТВ:
Сегодня идет война за будущее нашей цивилизации, весь православный мир должен объединиться. Какие усилия в этом направлении может предпринять ваша политическая сила? Действительно ли станет ключевым и финальным 2024-й для конфликта в Украине?
Драган Станоевич, сербский политик:
Поддержку народа получил на основе того, что будем защищаться и бороться за традиционные ценности. У нас идет атака на культуру и традиции, на веру, поэтому это основа. Наше движение будет бороться за снятие санкций с Беларуси, за открытые рейсы между Белградом и Минском. Я лично обязуюсь это дело продвигать. В Украине гибнет народ за интересы Запада. Многие украинцы начинают понимать, к чему их привели. Думаю, что следующий год будет переломным. Думаю, что власть в Киеве поменяется. Мне хочется, чтобы была та Украина, которую я знал.
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Почему ЕС теряет единство?
Надежда Сасс:
Показал ли 2023 год, что единство, о котором мы слышим из каждого утюга, особенно если находимся с другой стороны этого занавеса, это единство на самом деле абсолютно иллюзорное, не соответствует действительности? Даже внутри ЕС многие государства уже не поддерживают общую линию.
Александр Алесин, военный эксперт (Беларусь):
Единство было до тех пор, пока не пришлось залезть в собственный карман и финансировать чужую войну. Если США стараются уклониться от дальнейшего финансирования и переложить все спонсирование этой операции на ЕС, то это явно не нравится Европе.
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Удивляет, что до сих пор только мы с вами, российское телевидение, белорусское телевидение с такой точки зрения дает эфир. Много людей, которые понимают все причинно-следственные связи, но цензура на Западе существует. Европейцы доигрались до цензуры и кухонных разговоров. Но рано или поздно Европа узнает правду.
Как украинское общество на самом деле относится к Зеленскому?
Надежда Сасс:
Как украинское общество отнесется к инициативе Зеленского по вопросу мобилизации?
Олег Волошин:
Если бы к каждому из нас пришел такой человек устраиваться помощником или просить, чтобы порекомендовали в серьезное заведение на работу, я бы его сначала отправил на экспертизу к наркологу. Это очевидно всем украинцам.
Если отложить наше излишнее воспитание, России война пошла в плюс. Без нее бы Россия никогда не встряхнулась.
Почему западные политики постоянно ошибаются в прогнозах?
Игорь Шатров:
Слова «денацификация», «демилитаризация» обрели реальную основу. Мы понимаем, что это такое, почему происходит и зачем. Западные политологи считали, что они умнее нас. Но как они просчитались так, что разбудили то, что не надо было будить? А мы можем сказать им спасибо. Уровень экспертизы упал на Западе.
Войдет ли Украина в ЕС?
Надежда Сасс:
Каждый участник конфликта, особенно со стороны Запада, преследует свои интересы. Членство Украины в ЕС – очередная морковка, на которую многие ведутся. Верите ли вы в эту перспективу?
Александр Алесин:
Я сомневаюсь, что вообще изначально на Западе был такой замысел: включить Украину в ЕС. Украина нужна как расходный материал для противостояния и ослабления России. Для Запада украинцы – люди второго сорта.
Итоги 2023 года
Александр Алесин:
2023 год не только оказался решающим, этот год показал правильный выбор, совершенный Президентом Беларуси, выбор белорусского народа, на какой сторона баррикад мы окажемся. Когда многие либеральные критики России подозревали Президента Беларуси в многовекторности, когда все его самостоятельные шаги истолковывались только в пику России. Оказалось, что его политика правильная. Он сохранил постсоветскую экономику, она оказалась полезной России. Путин признает правильность курса Лукашенко, который сохранил в Беларуси промышленность.