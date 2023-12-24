Олег Волошин: «Шанс на то, что Украина будет восстановлена, только если она будет частью России»

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Был ли шанс после этого интервью сесть за стол переговоров? Многие политики предупреждают, просят одуматься. Никто этого не слышит, игнорируют. Это действительно воля украинских властей, украинского народа или это такая бесхребетность, которая не позволяет самостоятельно принимать решения?

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, кандидат политических наук:

Мы уже давно потеряли надежду достучаться до украинской власти и, к сожалению, до поддерживающей ее части общества. Я убежден, я знаю официальную легенду этого интервью [интервью Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко – прим. ред.], я убежден, что это интервью было организовано для того, чтобы Александр Григорьевич сказал вот это и чтобы это услышали украинцы. То есть это была последняя попытка донести до этих деятелей, что еще есть шанс. Но уже все.

Это первая война, которая не ложится на плечи всего российского народа. Понятно, что Россия бьется за свое место в ряду великих держав. Александр Григорьевич прекрасно понимает, что он получит, в силу своей личности, вместе с Россией достойное место за столом лидеров великих держав. А Украина, к сожалению, все утратила и стала разменным материалом по определению.

Придется признать за Путиным необходимость решающего слова в этой части мира. Вот и все. А от Украины ничего не останется. Кстати, самое интересное, по восстановлению дорог в новых регионах, вошедших в состав России, это больно признавать, но шанс на то, что Украина будет восстановлена, только если она будет частью России. Или в той или иной степени тем, что от нее останется. Если нет, там останется разруха. Самое страшное для украинцев, если Россия остановится и скажет: дальше пусть Запад вами занимается.

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