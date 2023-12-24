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Драган Станоевич о победе партии «Мы – голос из народа»: организовались буквально перед выборами

24 декабря 2023 19:33
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Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:
Драган, в первую очередь хочу поздравить вас, вашу политическую силу с победой. Потому как это действительно победа. Ваша политическая партия «Мы голос из народа», несмотря на опытность ее участников, достаточно молодой проект, который ворвался в политическую систему Сербии.

Драган Станоевич о победе партии «Мы – голос из народа»: организовались буквально перед выборами-1

Драган Станоевич, сербский политик:
Да, действительно, мы организовались буквально недавно, перед выборами. Собралось там семь человек известных в Сербии, то есть это разные врачи, генералы и так далее.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Драган Станоевич

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