Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Драган, в первую очередь хочу поздравить вас, вашу политическую силу с победой. Потому как это действительно победа. Ваша политическая партия «Мы голос из народа», несмотря на опытность ее участников, достаточно молодой проект, который ворвался в политическую систему Сербии.