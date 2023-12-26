«Европейцы со своей идеологией к нам не пробьются». Шатров рассказал о настроении солдат России на СВО

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Что касается того, что происходит на фронте, за последние несколько месяцев я несколько раз бывал недалеко от линии фронта. Могу сказать одно: я увидел мотивированных, уверенных в себе, не боящихся врага солдат разных возрастов. Они на эти темы могут адекватно и на равных дискутировать с западными политиками и политологами. Они понимают, что происходит. Речь не только об изменениях нравственного характера. Самое страшное для Европы – нравственные изменения, которые происходят в России. Потом они со своей идеологией к нам не пробьются. Происходят изменения и геополитические на карте, от этих изменений мы уже точно не откажемся.
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