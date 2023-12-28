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Депутат Европарламента: «Украинцы воюют не за себя, они борются за западный однополярный порядок»

28 декабря 2023 12:08
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Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Депутат Европарламента: «Украинцы воюют не за себя, они борются за западный однополярный порядок»-1

Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента (Германия):
Все, что сейчас делается для Украины в контексте разговоров о членстве в ЕС, на мой взгляд, – это просто обещания и пропаганда, чтобы побудить украинцев продолжать борьбу. Потому что это большая игра: вытеснить русских из Европы. Мы видели это на примере разрушения наших трубопроводов и санкций. У нас были очень выгодные торгово-экономические отношения с Россией. Сейчас все разрушено. У нас были хорошие культурные связи с русскими, сейчас все разрушено. Большая игра заключается в том, является ли Запад по-прежнему единственной сверхдержавой во всем мире или нет? А русские ставят под сомнение статус США как единственной сверхдержавы. Потому Запад хочет ослабить русских, которые хотят иметь свою долю в Европе. Мы увидим, чем закончится война. Теперь украинцы воюют не за себя, они борются за западный однополярный глобальный порядок.

«Это была колоссальная идеологическая ошибка». Что сделал Запад не так при поддержке Украины – подробности здесь.

# Международная политика # Максимилиан Кра

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