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Скидки на социально значимые товары продлили в магазинах Беларуси

29 декабря 2023 18:24
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Продукты по сниженным ценам. Торговые сети и МАРТ продлили договор о социальных скидках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действие документа распространяется на первый квартал 2024 года.

Скидки на социально значимые товары продлили в магазинах Беларуси-1

За время реализации эта программа приобрела народную популярность. Выдано более 2 миллионов пластиковых карт, которые позволяют совершать выгодные покупки. Общая сумма скидок уже составила более 45 миллионов рублей. Социальный дисконт действует в магазинах 14-ти торговых сетей. Купить определенные товары покупатели могут на 10 % дешевле. В перечне 29 групп товаров.

Скидки на социально значимые товары продлили в магазинах Беларуси-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы отслеживаем экономическую составляющую, без нее тоже невозможно. Ведь уложить торговлю на лопатки можно в три секунды. Мы поквартально отслеживаем их доходность, прибыльность, для того чтобы нам не лишиться сегодня этого действительно развитого сегмента продвижения белорусских, импортных товаров для наших граждан.

Скидки на социально значимые товары продлили в магазинах Беларуси-7

Наталия Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей:
Работа эта в розничных сетях отлажена уже достаточно хорошо. Все процессы установлены в необходимом регламенте. Покупатели уже тоже хорошо ориентируются в своих возможностях. Двигаемся вперед.

Скидки на социально значимые товары продлили в магазинах Беларуси-10

Список граждан, которые могут воспользоваться скидкой остался прежним, – это пенсионеры, малообеспеченные граждане, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи.

# Торговля в Беларуси # общество # Алексей Богданов

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