Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске

Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства предложили пройтись по торговому центру. С учетом того, что и половины представленных магазинов не обошли за три часа, можете себе представить размах и масштабы.
Начали с флагмана, основательно закрепившегося в этом звании на белорусском мебельном рынке.
Кто лучше вас? Никто?
Я за себя отвечаю. Я хорошо работаю.
– Никто лучше вас… Вы же должны на кого-то ориентироваться, к чему-то стремиться?
– Я в своей практике никогда не смотрю на конкурентов. Смотрю только, как продать свое.
– Нет, надо смотреть, ты неправильно...
И как оказалось в процессе разговора, у лучших есть один существенный недостаток – со временем они перестают широко мыслить. Президент же настаивает на необходимости развиваться и постоянно укреплять свой сырьевой иммунитет.
– 700 наименований цветов ткани. И любой гарнитур...
– Вы ткань покупаете готовую или у себя красите?
– Готовую.
– А сколько ты процентов белорусской ткани используешь?
– Мало.
– Почему? Что, опять к тебе придет министр или руководитель концерна и будет плакаться, что цены сбиваются и прочее. Надо идти в те сегменты, если мы можем. Если не можем, то вы скажите, что мы не можем. Если знаете, почему не можем, давайте будем делать.
– Я бы лучше этим не занимался. Для этого надо очень много специфического оборудования.
– Ты бизнесмен. Этот сегмент для тебя сегодня исчез. Ты же будешь или закрывать бизнес, или куда-то идти.
– Я пошел в Китай и там купил. Потому что я начал продажу в Китае, мне юани приходят из Китая. И я там спокойно покупаю то, что мне надо.
– А завтра тебе не продали, что будешь делать? Куда пойдешь?
То, что здесь собрались не конкуренты, а коллеги, звучит красиво и политкорректно, но при первом же приближении разбивается о показатели, в данном случае молока. Извечное соревнование губернатора Шулейко с губернатором Караником.
– Товарищ Президент, мы 7 200 молока надои...
– Что, больше Караника? Я понял, чего ты прячешься. 7 200 молока надои, говорит.
– Мы 7 000 перевалили тоже позавчера.
– Так он 7 200.
– Мы чуть меньше пока.
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