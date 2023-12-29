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Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске

29 декабря 2023 18:39
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Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске-1

Главе государства предложили пройтись по торговому центру. С учетом того, что и половины представленных магазинов не обошли за три часа, можете себе представить размах и масштабы.

Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске-4

Начали с флагмана, основательно закрепившегося в этом звании на белорусском мебельном рынке.

Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске-7

Кто лучше вас? Никто?

Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске-10

Я за себя отвечаю. Я хорошо работаю.
– Никто лучше вас… Вы же должны на кого-то ориентироваться, к чему-то стремиться?
– Я в своей практике никогда не смотрю на конкурентов. Смотрю только, как продать свое.
– Нет, надо смотреть, ты неправильно...

И как оказалось в процессе разговора, у лучших есть один существенный недостаток – со временем они перестают широко мыслить. Президент же настаивает на необходимости развиваться и постоянно укреплять свой сырьевой иммунитет.

Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске-13

– 700 наименований цветов ткани. И любой гарнитур...
– Вы ткань покупаете готовую или у себя красите?
– Готовую.
– А сколько ты процентов белорусской ткани используешь?
– Мало.
– Почему? Что, опять к тебе придет министр или руководитель концерна и будет плакаться, что цены сбиваются и прочее. Надо идти в те сегменты, если мы можем. Если не можем, то вы скажите, что мы не можем. Если знаете, почему не можем, давайте будем делать.

Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске-16

– Я бы лучше этим не занимался. Для этого надо очень много специфического оборудования.
– Ты бизнесмен. Этот сегмент для тебя сегодня исчез. Ты же будешь или закрывать бизнес, или куда-то идти.
– Я пошел в Китай и там купил. Потому что я начал продажу в Китае, мне юани приходят из Китая. И я там спокойно покупаю то, что мне надо.
– А завтра тебе не продали, что будешь делать? Куда пойдешь?

Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске-19

То, что здесь собрались не конкуренты, а коллеги, звучит красиво и политкорректно, но при первом же приближении разбивается о показатели, в данном случае молока. Извечное соревнование губернатора Шулейко с губернатором Караником.

Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске-22

– Товарищ Президент, мы 7 200 молока надои...
– Что, больше Караника? Я понял, чего ты прячешься. 7 200 молока надои, говорит.
– Мы 7 000 перевалили тоже позавчера.
– Так он 7 200.
– Мы чуть меньше пока.

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# Строительство # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Юрий Шулейко # Владимир Караник

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