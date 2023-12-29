Лукашенко предложили пройтись по торговому центру на месте бывшего долгостроя в Минске

Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства предложили пройтись по торговому центру. С учетом того, что и половины представленных магазинов не обошли за три часа, можете себе представить размах и масштабы.

Начали с флагмана, основательно закрепившегося в этом звании на белорусском мебельном рынке.

Кто лучше вас? Никто?

Я за себя отвечаю. Я хорошо работаю.

– Никто лучше вас… Вы же должны на кого-то ориентироваться, к чему-то стремиться?

– Я в своей практике никогда не смотрю на конкурентов. Смотрю только, как продать свое.

– Нет, надо смотреть, ты неправильно... И как оказалось в процессе разговора, у лучших есть один существенный недостаток – со временем они перестают широко мыслить. Президент же настаивает на необходимости развиваться и постоянно укреплять свой сырьевой иммунитет.

– 700 наименований цветов ткани. И любой гарнитур...

– Вы ткань покупаете готовую или у себя красите?

– Готовую.

– А сколько ты процентов белорусской ткани используешь?

– Мало.

– Почему? Что, опять к тебе придет министр или руководитель концерна и будет плакаться, что цены сбиваются и прочее. Надо идти в те сегменты, если мы можем. Если не можем, то вы скажите, что мы не можем. Если знаете, почему не можем, давайте будем делать.

– Я бы лучше этим не занимался. Для этого надо очень много специфического оборудования.

– Ты бизнесмен. Этот сегмент для тебя сегодня исчез. Ты же будешь или закрывать бизнес, или куда-то идти.

– Я пошел в Китай и там купил. Потому что я начал продажу в Китае, мне юани приходят из Китая. И я там спокойно покупаю то, что мне надо.

– А завтра тебе не продали, что будешь делать? Куда пойдешь?