«События в Украине заставили общество посмотреть на себя в зеркало». Прогноз от политолога по СВО

Надежда Сасс, СТВ: Хочется надеяться, что в 2024 году будет иная картина. Ваши прогнозы для Украины и России, для Союзного государства в целом?

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе « САСС уполномочен заявить » на телеканале «Россия-Беларусь».

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

СВО стала фактором не только внешней политики, не только международных отношений, не только военного развития России, а стала и фактором внутренней политики. Меняется не только экономика, военно-промышленный комплекс стал локомотивом для нашей экономики, это правда. СВО и события в Украине заставили общество посмотреть на себя в зеркало, увидеть свои недостатки, посмотреть внутрь себя, задаться вопросом: кто мы такие, для чего живем и куда идем?

До 2022 года мы находились в странной ситуации, мы вроде спорили с Западом, вроде часто говорили о недостойном поведении Запада, но в то же время строили экономику и политику по западным лекалам, просто один в один. Теперь этого нет. На всех этажах российского общества мы разбираемся, что такое российское образование, здравоохранение, куда должна идти российская наука. Встряска произошла.

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