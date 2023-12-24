Игорь Шатров: народ готов участвовать в поддержке СВО, каждый содействует на своём месте
Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Многие ответы на волнующие вопросы прозвучали во время пресс-конференции Владимира Путина. Что лично вы для себя почерпнули?
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
То хладнокровие и уверенность, которые стали, наверное, тем самым «холодным душем» для Запада, это красной нитью проходило через всю пресс-конференцию. Ведь все ждали чего? Два года не было этого мероприятия. Нам говорили с Запада так, шептали, и даже до нас доходили эти слухи до тех людей, которые не особо слушают Запад, что Владимиру Владимировичу сейчас трудно выходить к народу, потому что СВО: много надо объяснять, объяснять очень откровенно. Наверное, ваш президент не готов это объяснить и это вообще милость для президента. Оказалось – нет. И народ уже все понимает. Народ не задает тех вопросов странных, которых от него ждали. Народ задает практические вопросы. Народ готов участвовать в поддержке специальной военной операции, всячески содействует, каждый на своем месте. При этом остается нормальная, спокойная атмосфера в обществе. И это было, наверное, самое главное.
И я в данном случае на традиционные шутки Владимира Владимировича не буду обращать внимания. А вот эта вот уверенность в завтрашнем дне удивительным образом в условиях СВО звучала настолько явно и ярко. А самое главное, что мы видим этому подтверждения. Вы знаете, у нас, наверное, до 2022 года, чуть реже открывались дороги, заводы и строились корабли. У нас это происходит в ежедневном режиме – каждый день что-то происходит такое, что можно отнести к мегапроектам. Да, видимо, они были запущены раньше, но, видимо, пришло время им появляться сейчас. И вот эта уверенность – это было самое главное. Я не сомневаюсь, что 2024 год будет во всех смыслах лучше, чем 2023-й. Потому что основа в 2023-м для него заложена очень неплохая.
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