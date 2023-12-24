Игорь Шатров: народ готов участвовать в поддержке СВО, каждый содействует на своём месте

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Надежда Сасс, СТВ:

Многие ответы на волнующие вопросы прозвучали во время пресс-конференции Владимира Путина. Что лично вы для себя почерпнули?

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

То хладнокровие и уверенность, которые стали, наверное, тем самым «холодным душем» для Запада, это красной нитью проходило через всю пресс-конференцию. Ведь все ждали чего? Два года не было этого мероприятия. Нам говорили с Запада так, шептали, и даже до нас доходили эти слухи до тех людей, которые не особо слушают Запад, что Владимиру Владимировичу сейчас трудно выходить к народу, потому что СВО: много надо объяснять, объяснять очень откровенно. Наверное, ваш президент не готов это объяснить и это вообще милость для президента. Оказалось – нет. И народ уже все понимает. Народ не задает тех вопросов странных, которых от него ждали. Народ задает практические вопросы. Народ готов участвовать в поддержке специальной военной операции, всячески содействует, каждый на своем месте. При этом остается нормальная, спокойная атмосфера в обществе. И это было, наверное, самое главное.