Лесхозы Минской области проводят рейды. Под контролем – незаконная вырубка елей и сосен

Лесная охрана в Минской области перешла на усиленный режим работы. Под контролем – незаконная вырубка елей и сосен в преддверии новогодних праздников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, Пуховичский лесхоз проводит рейды вблизи лесных массивов.

Для проверки сотрудники могут останавливать только автомобили, которые выезжают непосредственно из леса. А водитель должен открыть багажник. В этом сезоне фактов самовольной заготовки новогодних деревьев пока выявлено не было. Помимо рейдов, их могут зафиксировать при помощи фотоловушек. Ежегодно в объектив попадает несколько сотен нарушений.

Федор Кукареко, инженер по охране и защите леса Пуховичского лесхоза:

В зависимости от места совершения нарушения санкции предусматривают наложение штрафа. На физическое лицо в размере до 30 базовых величин, что оставляет 1 110 рублей, на индивидуального предпринимателя до 200 базовых величин – 7 400 белорусских рублей, а на юридическое лицо штраф оставляет до 300 базовых величин.