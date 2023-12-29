Лесхозы Минской области проводят рейды. Под контролем – незаконная вырубка елей и сосен
Лесная охрана в Минской области перешла на усиленный режим работы. Под контролем – незаконная вырубка елей и сосен в преддверии новогодних праздников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, Пуховичский лесхоз проводит рейды вблизи лесных массивов.
Для проверки сотрудники могут останавливать только автомобили, которые выезжают непосредственно из леса. А водитель должен открыть багажник. В этом сезоне фактов самовольной заготовки новогодних деревьев пока выявлено не было. Помимо рейдов, их могут зафиксировать при помощи фотоловушек. Ежегодно в объектив попадает несколько сотен нарушений.
Федор Кукареко, инженер по охране и защите леса Пуховичского лесхоза:
В зависимости от места совершения нарушения санкции предусматривают наложение штрафа. На физическое лицо в размере до 30 базовых величин, что оставляет 1 110 рублей, на индивидуального предпринимателя до 200 базовых величин – 7 400 белорусских рублей, а на юридическое лицо штраф оставляет до 300 базовых величин.
В лесхозах напоминают, выгоднее приобрести главный атрибут праздника на елочных базарах. В Пуховичском районе организовано 5 специализированных торговых площадок. А рейды возле лесных массивов будут проводить по 7 января включительно.