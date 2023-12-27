Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Согласитесь, что лучшей мотивацией для русского солдата послужило наличие немецких танков с фашистскими крестами. Ряд ошибок, которым можно рукоплескать за то, что враг это совершил.