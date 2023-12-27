Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Согласитесь, что лучшей мотивацией для русского солдата послужило наличие немецких танков с фашистскими крестами. Ряд ошибок, которым можно рукоплескать за то, что враг это совершил.
Александр Алесин, военный эксперт (Беларусь):
Это была колоссальная идеологическая ошибка. Эти люди сочли, что могут применять эти символы геноцида, уничтожения целых народов против людей, историческая память которых не заканчивается. Пробудилось то, что зрело в русском народе, поднялось желание выжить. Вопрос в выживании, не просто победить, захватить территории, какую-то политическую позицию занять, речь идет о выживании цивилизации. Когда перед тобой в прицеле танк с немецким крестом, ты сразу понимаешь – они немцы, а ты русский советский солдат. Это пропитало всю российскую армию.
Читайте также:
Драган Станоевич о победе партии «Мы – голос из народа»: организовались буквально перед выборами
Волошин о реформе СМИ в Польше: для нас это плюс, наконец поляки займутся своими проблемами
Военный эксперт: «России удалось сохранить финансовые потоки, которые подпитывали ее ВПК»